Alarma para la Selección: Leandro Paredes sintió una molestia y salió lesionado del Superclásico.

Bocae venció a River con el gol de penal de Leandro Paredes. No obstante, el campeón del mundo debió ser reemplazado en el segundo tiempo. Se espera que en las próximas horas el jugador se someta a estudios.

En el marco de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2026, Boca consiguió imponerse ante River gracias al gol de penal de Leandro Paredes. Sin embargo, el jugador de la selección encendió las alarmas luego de ser reemplazado en el segundo tiempo.

El capitán del Xeneize pidió el cambio a los 27 minutos del segundo tiempo tras arrastrar una molestia. Ander Herrera ingresó en su lugar y heredó la cinta en el tramo final del Superclásico. En declaraciones una vez finalizado el encuentro, Paredes dio precisiones sobre la dolencia: “ Sentí una molestia en el isquiotibial a los 20 del primer tiempo. Aguanté lo más que pude".

La imagen del campeón del mundo dejando la cancha con una evidente molestia física dejó mudo al banco de suplentes xeneize, que ahora aguarda por el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión.

Boca venció a River con el gol de penal de Leandro Paredes, en un partido más disputado que jugado.

Su salida genera un dolor de cabeza inmediato para Lionel Scaloni . A muy pocos días del comienzo del Mundial 2026 , la salud de los pilares de la Scaloneta es la prioridad absoluta. Con el "Cuti" Romero y Valentín Barco también entre algodones, la situación del volante central se suma a una lista de lesionados que preocupa al cuerpo técnico nacional.

Se espera que en las próximas horas el jugador se someta a estudios para descartar un desgarro que podría dejarlo fuera de las canchas en el tramo final de la preparación mundialista.

Boca ganó en el Monumental con gol de Leandro Paredes

Más allá de la preocupación física, el mediocampista se mostró conforme con el resultado: “Lo importante era ganar. Vinimos a esta cancha a ganar y lo hicimos de la mejor manera. Estamos felices”, sostuvo, y destacó el crecimiento del equipo: “Este grupo se está convirtiendo en un equipo de hombres, que juega bien y sabe sufrir”.

También se refirió al estado del campo de juego del Estadio Monumental: “Sabíamos que se iba a poder jugar poco, la cancha no estaba de la mejor manera. Pero se ganó y seguimos en este camino”.

El gol, convertido con una gran ejecución desde los doce pasos, tuvo además un festejo particular: el Topo Gigio, gesto popularizado por Juan Román Riquelme y replicado por Lionel Messi en el Mundial de Qatar. “Me salió así, no fue pensado”, aclaró.

Tras este resultado, los dirigidos por Claudio Úbeda se ubicaron en el tercer puesto de la Zona A con 24 puntos. En la próxima fecha conjunto Xeneize visitará a Defensa y Justicia el jueves 23 desde las 20.

Ahora, la atención se traslada al parte médico: la molestia en el isquiotibial de Paredes enciende una luz de alerta de cara a la Selección Argentina, que podría perder a una de sus piezas clave si la lesión reviste mayor gravedad.