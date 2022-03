Vélez intentó un poco más, pero Arsenal se defendió y empataron 0 a 0

El "Arse" se quedó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Franco Martínez, a los 38 minutos del segundo tiempo, por doble amarilla.

El equipo de Liniers salió decidido a buscar los tres puntos y en cinco minutos tuvo dos ocasiones de gol, ambas de cabeza, pero ninguna de las dos se pudieron concretar.

Como le ocurre en los últimos encuentros, Vélez se fue diluyendo en movimientos sin coordinación para poder quebrar la resistencia del arquero Medina, mientras que el local directamente careció de chances concretas.

Arsenal sufrió la expulsión de Franco Martínez y aguantó los minutos finales, mientras que Vélez no logró alcanzar el gol que le permita llevarse los tres puntos.

La próxima jornada es la fecha de los clásicos: Arsenal visitará a Defensa y Justicia, y Vélez se medirá ante Argentinos Juniors.

Síntesis:

Arsenal 0 - Vélez 0.

Zona B - fecha 6.

Estadio: Arsenal.

Árbitro: Néstor Pitana.

Arsenal: Axel Werner; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Ignacio Gariglio, Damián Pérez; Lucas Brochero, Dardo Miloc, Mauro Pittón, Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Alexander Díaz. DT. Leonardo Madelón.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; y Santiago Castro. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Franco Martínez por Goñi (A), 14m Sebastián Lomónaco por Apaolaza (A), 20m Santiago Caseres por Perrone (VS) y Julián Fernández por Janson (VS), 28m Emiliano Insúa por Ortega (VS) y Agustín Bouzat por Orellano (VS), 33m Cristian Colman por Díaz (A) y Alejo Antilef por Ibáñez (A), 41m Abel Osorio por Garayalde (VS) y Julián Navas por Lomónaco (A). Incidencias en el segundo tiempo: 38m expulsado Martínez (A).