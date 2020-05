Los circuitos de tenis extendieron las suspensiones hasta agosto por el coronavirus

Así, los principales torneos masculinos y femeninos continuarán sin actividad, tras la extensión del período sin competencia, que vencía el 13 de julio.

Lo que se canceló con esta decisión son las giras de polvo de ladrillo y césped, incluyendo el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, ya que en esa superficie es posible jugar solo en un lapso del calendario.

De esta forma, la ATP suspendió los torneos de Hamburgo, Bastad, Gstaad, Umag, y Kitzbuhel, sobre polvo de ladrillo, Newport en pasto, y Los Cabos y Atlanta sobre cemento.

En tanto, la WTA canceló los torneos femeninos de Bastad, Lausana, Bucarest y Jurmala (todos en clay), buscando nuevas fechas para Palermo y Karlsruhe.

"Debido a la incertidumbre que rodea la pandemia de Covid-19, lamentamos anunciar nuestra decisión de extender la suspensión del Tour", dijo el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi.

"Continuamos evaluando todas nuestras opciones, incluida la posibilidad de reprogramar eventos más adelante en la temporada", agregó, en referencia al avance del coronavirus.

Following the announcement of the WTA Tour suspension through July 12, the WTA events in Bastad, Lausanne, Bucharest, and Jurmala scheduled for July will not be held, due to the ongoing COVID-19 pandemic.We regret this is the case but will continue to be guided by medical experts for when it is safe and possible to return to WTA competition. We continue to monitor the situation closely and are hopeful to be back on the court as soon as possible.A decision regarding the dates in which Karlsruhe and Palermo may be played along with further updates to the WTA calendar will be made in June.