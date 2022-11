Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo: acusó al Manchester United de traicionarlo

"No le respeto porque no me muestra ningún respeto", disparó Cristiano contra Ten Hag en la entrevista con el periodista de la televisión británica. "No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado", añadió al fuego Ronaldo.

A la pregunta de si la directiva del Manchester United pretende desprenderse de él, el luso, a punto de poner rumbo a Qatar para el Mundial, respondió: "Sí, me siento traicionado y he tenido la sensación de que algunas personas no me querían aquí, no solo esta campaña sino también la pasada".

El internacional portugués, luego de sus años en Real Madrid y Juventus, regresó al United en agosto de 2021. Pero nunca consiguió revivir los éxitos de su primera etapa, a las órdenes de Alex Ferguson.

Ronaldo levantó en aquellos años con los 'Diablos Rojos' tres Premier League y una Champions League, además del primero de sus cinco Balones de Oro. El curso pasado el United finalizó 6º en la Premier League, sin lograr clasificarse para la 'Champions'.

Embed "I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

Los medios informaron que Ronaldo intentó, en vano, marcharse a otro club para poder disputar la máxima competición europea.

"Desde que se fue Sir Alex no he visto ninguna evolución en el club. No ha cambiado nada", aseguró el astro portugués.

"Quiero lo mejor para este club, por eso vine al United. Pero hay factores internos que no nos ayudan a alcanzar el nivel top del (Manchester) City, del Liverpool o del Arsenal (...) Un club de esta dimensión debería estar en lo más alto y desafortunadamente no es así", criticó.

El United marcha en estos momentos 5º en la Premier League, a 11 puntos del líder, el Arsenal.