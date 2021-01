Se conocieron detalles de la tensa relación entre Cristiano Ronaldo y Van Nistelrooy

¿Y esto por qué? Según cuenta Ferdinand, "Ruud (Van Nistelrooy) era el hombre del United en ese momento, el que marcaba todos los goles, Ronaldo tenía el balón desviado y hacía trucos, mientras Ruud corría en el área, Ronaldo no pasaba y Ruud se volvía loco, gritando.

"'Debería estar en el circo, no debería estar en la cancha', dijo Ruud delante de todos. Ronaldo se molestó y enojó. '¿Por qué me habla así?', preguntó. A Cristiano le encantaba exhibirse con él balón, era increíblemente hábil y estaba allí para entretener a la multitud, pero las palabras de Van Nistelrooy le marcaron definitivamente", aseguró el ex jugador.

Rio también considera que ese episodio fue un antes y un después para Ronaldo, ya que Cristiano "había llegado como un niño y se marchó siendo un hombre".

“Algunos niños se habrían hundido y perdido la confianza. Algunos habrían seguido haciendo lo mismo, pero Ronaldo sabía que Ruud podría tener razón y luego todo se convirtió en números, estadísticas, goles”, concluyó Ferdinand.