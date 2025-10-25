Fórmula 1: cómo y cuándo ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de México

El argentino afrontará un nuevo fin de semana, esta vez en las alturas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de un viernes positivo, intentará quedarse con una buena posición para la parrila de salida.

Franco Colapinto tuvo un buen viernes de prácticas libres y se prepara para afrontar, este sábado desde las 18, la clasificación para el Gran Premio de México . El pilarense, que aún no sumo puntos en la temporada, busca tener una buena actuación que lo vuelva a poner sobre su compañero, el francés Pierre Gasly , y lo acerque a la confirmación de su asiento para la temporada 2026.

El argentino finalizó 9° y 18° en las FP1 y FP2 respectivamente, en lo que calificó como uno de sus " mejores viernes" desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, en conferencia de prensa, volvió a recordar porque el A525 de Alpine es uno de los monoplazas con peor rendimiento en la pista: “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes . Por eso estamos tan atrás”.

El argentino, que viene en levantada en las últimas carreras , tuvo un buen inicio del fin de semana que se vio reflejado en los números comparativos con sus dos compañeros de escudería, el reserva Paul Aaron y Gasly. En la FP1, Colapinto superó ampliamente al Estonio y luego dio su mejor vuelta en 1:18.721, para quedar a 0.473 delante del francés.

“En lo personal, fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso", analizó luego de los giros de prueba. De cara al sábado, el argentino aseguró que iba a trabajar junto a los ingenieros para " intentar estar mejor para mañana (clasificación) y para el domingo. Vamos a intentar”.

"Creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo" , agregó.

Lo cierto es que el pobre rendimiento del monoplaza no detiene la levantada de Colapinto. Es que el argentino sabe que será dificil pelear por puntos en lo que resta del año, por lo que su foco deberá estar puesto en superar a su compañero de escudería, que en estas ocasiones, también surge como su rival directo.

El escenario, además, viene movilizado tras el GP de EEUU, donde el pilarense decidió desobedecer las instrucciones del equipo para sobrepasar a Gasly en una de las últimas vueltas de la carrera. ¿Briatore contento? Lo único que trascendió oficialmente fue un comunicado de compromiso por parte de la escudería.

"Son decisiones que uno toma y después obviamente, como piloto, tenés que aceptar las consecuencias que vengan después. Yo las acepto y ojalá que nos movamos de esto para adelante, y tener un buen fin de semana acá es lo que queremos. Ojalá podamos ir rápido", se justificó el argentino.

Fórmula 1: el cronograma completo de Franco Colapinto para el Gran Premio de México

Viernes 24:

FP1: - FINALIZADA -

FP2: - FINALIZADA -

Sábado 25:

FP3: 14:30 a 15:30 horas.

Clasificación: 18 horas.

Domingo 26:

Carrera: 17 horas.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez, situado al este de la Ciudad de México, dentro del complejo deportivo Magdalena Mixhuca. El trazado cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y un total de 16 curvas —siete hacia la izquierda y nueve hacia la derecha— que ponen a prueba la precisión de los pilotos.

Una de sus particularidades más destacadas es la altitud: el circuito se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que modifica la respuesta aerodinámica y el rendimiento de los motores. Además, el recorrido atraviesa el estadio Foro Sol, donde los autos ingresan entre tribunas repletas de público, conformando una de las postales más icónicas de la Fórmula 1.

Fórmula 1: cómo ver en vivo el Gran Premio de México

En la Argentina, el Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en directo a través de la plataforma de streaming Disney+. También estará disponible en F1 TV, el servicio oficial de la Fórmula 1, que ofrece la transmisión completa del evento con distintas opciones de cámara y contenido adicional para los suscriptores.

Qué carreras restan en este 2025 en la Fórmula 1: