Para hacer en casa: el entrenamiento de cinco minutos que promete mejorar tu postura y bajar la panza







Es rápido y no demanda un gran esfuerzo, por lo que es ideal para personas que no dispongan de mucho tiempo libre.

Con sólo 5 minutos al día, este entrenamiento simple puede mejorar considerablemente la postura. Freepik

Cada vez más personas buscan entrenamientos simples, efectivos y que no requieran de grandes rutinas ni equipamiento costoso. En esa búsqueda, un método japonés se volvió viral por su sencillez y sus sorprendentes resultados: promete reducir la panza y mejorar la postura dedicando apenas cinco minutos al día.

Estos ejercicios, que puede realizarse en casa y sin esfuerzo extremo, combinan relajación, respiración y una posición corporal específica que ayuda a alinear la columna y fortalecer el abdomen. Solo se necesita una toalla y un poco de constancia para empezar a notar los cambios.

Entreamiento postural El entrenamiento ideal para bajar la panza y mejorar la postura en 5 minutos. Freepik Con solo una toalla: en qué consiste el método japonés El método japonés de la toalla fue popularizado por el doctor Toshiki Fukutsudzi, quien desarrolló esta técnica como una forma de corregir la postura y equilibrar la pelvis. Según el especialista, muchas dolencias y la acumulación de grasa abdominal provienen de una mala alineación del cuerpo.

Para practicarlo, se enrolla una toalla hasta formar un cilindro firme de unos 10 centímetros de diámetro. Luego, la persona se recuesta boca arriba sobre una superficie plana y coloca la toalla justo debajo de la zona lumbar. Las piernas deben estirarse completamente y los pies tocarse con las puntas ligeramente hacia adentro, mientras los brazos se extienden por encima de la cabeza con las palmas hacia abajo y los meñiques juntos. Se mantiene esa posición durante cinco minutos, respirando profundamente.

Los beneficios de este sencillo entrenamiento Este método no solo contribuye a reducir el contorno abdominal, sino que también mejora la postura al alinear la columna y relajar los músculos tensos de la espalda. Además, favorece la circulación, mejora la flexibilidad y ayuda a aliviar molestias lumbares.

Con una práctica constante, el método japonés puede convertirse en un hábito saludable para quienes buscan tonificar el abdomen y mantener una postura más erguida sin recurrir a rutinas complejas ni equipamiento adicional.

