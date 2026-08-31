Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el anuncio de retiro de Lionel Messi + Agregar ámbito en









Conocé los detalles de la próxima fecha FIFA, donde la Selección nacional reaparecerá ante su público, pero esta vez sin su capitán.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el anuncio de retiro de Lionel Messi @afaseleccion

El retiro de Lionel Messi alterará la planificación a corto plazo que tiene la Selección Argentina. Se iniciará el camino de un nuevo proceso.

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En menos de un mes, la Selección Argentina volverá a salir a la cancha. La fecha FIFA será del 21 de septiembre al 6 de octubre. Todavía sin confirmación oficial, está latente la posibilidad de jugar tres amistosos.

Una de las alternativas es enfrentar a Uruguay en Buenos Aires. Otro posible rival será un país de la CONCACAF y otro de Asia.

Lo cierto es que para la AFA se le complicará en el cachet ya que no es lo mismo para los organizadores y federaciones rivales jugar un partido con la presencia de Messi o que no esté, como será este caso.

A su vez, podrían ser los últimos partidos de Lionel Scaloni como enternador de la Selección Argentina ya que su contrato finaliza en diciembre.