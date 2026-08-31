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31 de agosto 2026 - 13:25

El emotivo video de Conmebol dedicado a Lionel Messi tras su anuncio de retiro de la Selección argentina

El ente que rige el fútbol sudamericano no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un video emotivo a Lionel Messi, repleto de imágenes de su carrera en la Selección Argentina.

El emotivo video de Conmebol dedicado a Lionel Messi tras su anuncio de retiro.

El emotivo video de Conmebol dedicado a Lionel Messi tras su anuncio de retiro.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina, tras 21 años de trayectoria, y generó una catarata de mensajes de cariño.

Uno de los más importantes llegó por parte de la Conmebol. El ente que rige el fútbol sudamericano le dedicó un emotivo video en sus cuentas de redes sociales, con imágenes que repasan su carrera con la "Albiceleste". El mismo cuenta con el siguiente mensaje: "¡Una historia muy grande!".

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No sólo eso, sino que también con un posteo que recopiló todos sus años vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. En el centro se ubica la imagen de él con la Copa del Mundo. "¡Gracias eternas, Leo!", afirmó Conmebol.

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