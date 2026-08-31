Lionel Messi se retira de la Selección argentina: qué se sabe de la despedida

El anuncio dejó abierta la incógnita sobre un posible homenaje y marcó el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste.

Messi comenzó a pensar su salida apenas dos días después de la final del Mundial 2026 y terminó de reafirmar la decisión tras la muerte de su padre.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y puso punto final a una historia de más de 20 años con la camiseta albiceleste. La decisión, comunicada a través de un extenso y emotivo mensaje en Instagram, abrió una nueva etapa para el fútbol argentino y dejó varias claves sobre cómo, cuándo y por qué el capitán decidió despedirse.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…” , escribió Messi, quien aseguró que se trata de una decisión que “dolió y duele en el alma”, aunque consideró que llegó el momento de cerrar el ciclo.

Uno de los datos más importantes que reveló el propio Messi aparece al final de su publicación. El capitán explicó que escribió sus palabras de despedida el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026 .

Es decir que la idea de dejar la Selección comenzó a tomar forma inmediatamente después del último gran partido que disputó con la camiseta argentina. Sin embargo, el mensaje no fue publicado en ese momento y Messi decidió esperar antes de comunicar públicamente su decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final”, explicó el futbolista en el cierre de su carta.

El momento personal que terminó de convencerlo

Messi también dejó entrever que una situación personal terminó de reafirmar su decisión. “Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, escribió.

La muerte de Jorge Messi, su padre y una de las personas centrales en su carrera y su vida, profundizó el momento personal que atravesaba el capitán y terminó de fortalecer una determinación que ya había comenzado a tomar forma tras la final mundialista.

Messi junto a su padre, cuya muerte reafirmó la decisión del futbolista de dejar la Selección. @leomessi

“Me vacié, ya no tengo más para dar”

El motivo deportivo de la despedida también quedó expresado en una de las frases más fuertes de su mensaje. Messi aseguró que siente que llegó al límite de lo que podía entregar a la Selección. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló.

La frase marca, además, uno de los argumentos centrales de su decisión: el deseo de cerrar su ciclo y darle lugar a las nuevas generaciones que deberán tomar la posta en el seleccionado argentino. Messi, de 39 años, entendió que era el momento de terminar una etapa que comenzó en 2005 y que terminó convirtiéndose en una de las carreras internacionales más importantes de la historia del fútbol.

¿Habrá un partido despedida para Messi?

Por el momento, Messi no confirmó ningún partido despedida ni un homenaje específico con la camiseta de la Selección Argentina. Su anuncio fue directo y planteó su retiro como el cierre de su etapa como futbolista del seleccionado.

La gran incógnita que queda abierta es si la AFA, la propia Selección o las autoridades del fútbol argentino organizarán en el futuro un evento especial para homenajear al máximo referente de la generación más exitosa de la historia reciente del equipo.

Por ahora, no hay una fecha anunciada ni detalles oficiales sobre un posible encuentro de despedida. La comunicación de Messi se limitó a confirmar su retiro y a expresar que, desde ahora, acompañará al equipo como un hincha más. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

El final de una carrera de más de dos décadas

Messi se despide de la Selección después de haber disputado más de 200 partidos y de convertirse en el máximo goleador histórico del equipo argentino. Su recorrido incluyó años de frustraciones, finales perdidas y cuestionamientos, pero terminó con una transformación deportiva que lo llevó a conquistar los títulos más importantes.

La Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 marcaron la etapa dorada de un equipo que tuvo a Messi como capitán y principal referente. Su última gran competencia fue el Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó nuevamente la final.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, escribió Messi en su despedida.

¿Seguirá jugando al fútbol?

El retiro anunciado por Messi corresponde exclusivamente a la Selección Argentina. Por lo tanto, su mensaje no implica, hasta el momento, el final de su carrera profesional a nivel clubes.

Messi continuará su actividad fuera del seleccionado, mientras la gran novedad para el fútbol argentino pasa por el vacío que deja su salida de la Albiceleste. Después de dos décadas, cinco Mundiales y una historia que pasó de las críticas a la consagración definitiva, el capitán decidió que era el momento de despedirse.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, resumió. Así, una de las grandes preguntas que queda por responder es cómo y cuándo será el homenaje definitivo de los argentinos a su capitán. Por ahora, Messi ya dejó claro cuál será su nuevo lugar: afuera de la cancha, pero del mismo lado de siempre, alentando a la Selección.