Bancos mejoraron su rentabilidad, pero sigue la alerta por la morosidad: las claves de los últimos balances

Los principales bancos privados mostraron mejores resultados durante el segundo trimestre, aunque persiste el deterioro de las carteras vinculadas al consumo. El crédito en dólares gana terreno, mientras las entidades se vuelven más cautelosas para prestar en pesos.

En medio del debate por el aumento de la morosidad , durante agosto los bancos argentinos terminaron de presentar sus balances correspondientes al segundo trimestre del año. Los resultados de las principales entidades privadas mostraron una mejora generalizada de la rentabilidad , sostenida por márgenes financieros todavía elevados y distintas estrategias de reducción de costos. Sin embargo, la calidad de los activos continúa siendo uno de los principales focos de atención , especialmente entre las entidades con mayor exposición al crédito al consumo , donde el deterioro de las carteras sigue presionando los niveles de mora.

Para poner en perspectiva, un reciente informe de 1816 señaló (en base a datos de la Central de Deudores del BCRA) que la mora del crédito privado volvió a subir levemente en julio, luego de la pausa registrada en junio . En el segmento de familias, la morosidad pasó de 12,77% a 12,94%, en un contexto en el que los bancos continúan avanzando con refinanciaciones de deuda. En las empresas, subió del 3,5% a 3,61%.

En ese contexto, los balances de Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, BBVA Argentina y Grupo Supervielle dejaron, en términos generales, resultados mejores que el trimestre anterior. Al mismo tiempo, las entidades comenzaron a mostrar mayor cautela respecto del crecimiento del crédito para el resto del año .

La fotografía, de todos modos, no es homogénea. Banco Macro se destacó por sus niveles de rentabilidad, Galicia mostró una fuerte recuperación frente al primer trimestre, BBVA mejoró sus resultados y mantuvo una morosidad por debajo del promedio del sistema, mientras que Supervielle volvió a terreno positivo y mostró una mejora de sus indicadores de calidad de cartera.

Grupo Financiero Galicia registró una ganancia neta de $258.300 millones en el segundo trimestre , un salto del 264% frente a los primeros tres meses del año y del 12% interanual.

La mejora llevó al ROE trimestral anualizado al 11,3%, por encima del rango de entre 8% y 10% esperado. El resultado estuvo impulsado principalmente por menores costos de fondeo, mejores retornos de la cartera de títulos públicos, menores cargos por previsiones y una reducción de las pérdidas derivadas de la posición monetaria.

Los préstamos consolidados crecieron 2% trimestral y 5% interanual. Dentro de Banco Galicia se observó, sin embargo, una dinámica dispar: los créditos en pesos cayeron 4% en el trimestre, mientras que los denominados en dólares avanzaron 22%.

El principal punto de atención continúa siendo la morosidad. Los préstamos irregulares consolidados (NPL) subieron hasta el 10,6%, desde 9,6% en el trimestre anterior y 5,5% un año atrás. En Banco Galicia llegaron al 8,3%, mientras que en Naranja X escalaron hasta 19,7%. Un punto a tener en cuenta, es que el banco prevé un crecimiento de los créditos menor para lo que queda del año.

Banco Macro: fuerte rentabilidad y deterioro de la cartera de consumo

Banco Macro obtuvo una ganancia neta de $206.800 millones, un incremento del 39% trimestral y del 4% frente al mismo período de 2025. El ROE trimestral anualizado alcanzó 13,4%, por encima de las estimaciones de entre 10% y 11%.

Si se excluyen los retiros anticipados y las previsiones por indemnizaciones, la ganancia ajustada habría ascendido a $221.000 millones y el ROE a 14,3%.

Los préstamos crecieron 3% frente al trimestre anterior, aunque todavía mostraron una caída interanual del 5%. Al igual que en Galicia, el crédito en dólares mostró mayor dinamismo que el financiamiento en pesos, con avances trimestrales del 8% y 2%, respectivamente.

La contracara estuvo nuevamente en la calidad de la cartera. La mora aumentó de 5,4% a 6,25%, principalmente por el deterioro de los préstamos al consumo. El costo de riesgo, no obstante, bajó de 8,9% a 6,9%. Macro mantuvo además márgenes elevados: el NIM se ubicó en 24%, frente al 25,3% del primer trimestre. Tras los buenos resultados del semestre, la entidad elevó su previsión de ROE ajustado para todo 2026 desde 8% hasta aproximadamente 12%.

En cambio, redujo su expectativa de crecimiento real del crédito a apenas 2%-5%, debido al impacto de las mayores tasas de interés sobre la demanda de financiamiento.

BBVA: ganancias crecieron 45% y la mora quedó debajo del sistema

BBVA Argentina reportó una ganancia de $131.600 millones, 44,6% superior a la del primer trimestre y 65,2% mayor en términos interanuales. El ROE trimestral anualizado avanzó de 8,3% a 12,2%, mientras que el ROA pasó de 1,2% a 1,8%. La mejora estuvo explicada principalmente por menores pérdidas monetarias y una reducción de los gastos operativos.

A diferencia de otras entidades, BBVA mostró un crecimiento real de los préstamos privados del 2,1% trimestral y del 13,1% interanual. Los créditos comerciales avanzaron 3,3% en el trimestre y los destinados al segmento minorista, 0,6%.

También se destacó el financiamiento en moneda extranjera: los préstamos en dólares crecieron 39,7% interanual medidos en pesos. La morosidad aumentó de 5,60% a 6,09%, principalmente por tarjetas de crédito y préstamos personales. Sin embargo, permaneció por debajo del 7,22% registrado por el sistema financiero en junio. El costo de riesgo subió de 6,14% a 7,13%.

Supervielle volvió a terreno positivo y avanzó con el recorte de costos

Grupo Supervielle obtuvo una ganancia neta atribuible de $12.800 millones, revirtiendo la pérdida de $18.200 millones registrada durante el primer trimestre, aunque por debajo de los $18.200 millones obtenidos un año atrás.

El ROE reportado alcanzó 4,4%, pero el balance estuvo fuertemente afectado por cargos extraordinarios asociados a su plan de reducción de personal. Excluyendo esos conceptos, la ganancia ajustada ascendió a $36.200 millones y el ROE llegó a 12,4%, muy por encima del 5%-7% esperado.

El banco redujo su dotación un 17,2% interanual, hasta 2.815 empleados, y espera que el ahorro generado por el proceso comience a reflejarse plenamente en los resultados desde el tercer trimestre. Los préstamos cayeron 1,4% trimestral, aunque aumentaron 8,9% interanual. Los créditos en pesos retrocedieron 3,6%, mientras que los denominados en dólares avanzaron 6,3%.

A diferencia de Galicia, Macro y BBVA, Supervielle mostró una leve mejora de la morosidad, que pasó de 5,6% a 5,5%. El costo de riesgo también descendió, desde 6% hasta 5,6%. Además, registró uno de los márgenes más altos del período: el NIM escaló hasta 20,3%, frente a una previsión para todo el año de entre 17% y 19%. La entidad elevó su objetivo de ROE ajustado para 2026 a entre 8% y 10%, aunque recortó su previsión de crecimiento del crédito desde 20%-25% a 10%-15%.

VALO: resultado récord y fuerte crecimiento del crédito corporativo

VALO cerró el segundo trimestre con una ganancia neta de $25.536 millones, un 73,3% superior a la del primer trimestre y un 36,6% por encima de igual período de 2025. La entidad calificó al período como su mejor trimestre en términos de resultados nominales. El ROE se ubicó en 17,9%, mientras que los ingresos operativos netos alcanzaron los $99.300 millones, con un crecimiento del 23,6% trimestral y del 49,1% interanual.

La mejora estuvo acompañada por un mayor aporte de los nuevos negocios y las comisiones. Uno de los principales diferenciales frente al resto de los bancos analizados estuvo en la calidad de la cartera. VALO mantuvo un ratio de morosidad inferior al 0,5%, que la entidad atribuyó a una política conservadora de originación de crédito.

Al mismo tiempo, mostró una fuerte expansión del financiamiento corporativo. Los préstamos de Banca Comercial alcanzaron los $939.084 millones, con un crecimiento del 21% trimestral y del 65% interanual. En comercio exterior, la cartera llegó a $66.460 millones, 8% más que en el trimestre anterior, impulsada por el financiamiento de importaciones.

En depósitos, el total se ubicó en $1,84 billones, con una baja del 1,1% respecto del primer trimestre pero un crecimiento del 20,4% interanual. Además, hubo un cambio en la composición del fondeo: los depósitos en pesos pasaron a representar el 59% del total, frente al 47% del trimestre anterior.

En conjunto, los balances de los cinco bancos muestran una recuperación de la rentabilidad durante el segundo trimestre, aunque con diferencias importantes en la evolución del crédito y, principalmente, en la calidad de las carteras. Pese al deterioro registrado en algunos segmentos, la mayoría de las entidades espera que la morosidad comience a normalizarse en los próximos trimestres, aunque el proceso podría llevar más tiempo de lo previsto inicialmente.

Mientras tanto, el crédito en dólares continúa mostrando mayor dinamismo, especialmente entre empresas y sectores vinculados a la generación de divisas. Este crecimiento se da, además, en un contexto en el que los depósitos en moneda extranjera ya superan los u$s40.000 millones.

El escenario es más desafiante en pesos. Ahí se concentra buena parte de los problemas de morosidad, particularmente en las líneas de consumo, mientras que la volatilidad que mostraron las tasas de interés en las últimas semanas agregó presión sobre la demanda de financiamiento. Aunque las tasas comenzaron a normalizarse, los bancos se mantienen más cautelosos a la hora de otorgar nuevos préstamos. En ese marco, vale destacar una frase de 1816 sobre el tema morosidad que vale la pena tener presente: "El hecho de que haya tanta gente con créditos irregulares es relevante para pensar el dilema al que se viene enfrentando el Gobierno respecto a si priorizar la estabilidad cambiaria o la estabilidad de tasas.".

Así, el desafío para la segunda mitad del año será sostener la mejora de la rentabilidad mientras se normaliza la calidad de las carteras y vuelve a tomar impulso el crédito en pesos aunque de una manera mucho más paulatina y más cautelosa. La velocidad de ese proceso dependerá de la evolución de las tasas - no tener episodios de riesgo-, la actividad económica y los ingresos de las familias.