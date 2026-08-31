Qué dijeron los medios del mundo tras el anuncio de Lionel Messi de retiro de la Selección argentina

La noticia tuvo repercusión inmediata en distintos países, donde destacaron el legado construido durante más de dos décadas y el impacto que tendrá su ausencia en el futuro del equipo nacional.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo repercusión inmediata en distintos países y fue presentado como el cierre de una de las etapas más importantes de la historia reciente del fútbol. La prensa internacional destacó la dimensión de su carrera, los títulos conquistados y el impacto que deja su despedida después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El anuncio llegó a pocas semanas de la final del Mundial 2026 , en la que Argentina perdió ante España, y puso punto final a la trayectoria internacional del futbolista de 39 años.

Los principales medios coincidieron en destacar el peso histórico de la decisión. La despedida no fue presentada solamente como el final de una carrera con la selección, sino como el cierre de una era marcada por los principales títulos obtenidos por Argentina en los últimos años.

Messi comunicó su decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales. Allí explicó que había tomado la determinación poco después de la final del Mundial, aunque la muerte de su padre terminó de convencerlo de hacerla pública. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento” , escribió.

En España, donde la selección local acaba de vencer a Argentina en la final del Mundial, la noticia también tuvo una amplia repercusión. El diario "El País" presentó la despedida como el final de una trayectoria de 20 años y puso el foco en la dimensión emocional del mensaje publicado por el futbolista .

Messi deja la Selección como máximo goleador y con más partidos jugados. Su legado incluye el Mundial de Qatar 2022, además de 207 encuentros y 125 goles con la camiseta argentina.

La cobertura española también recordó que Messi había anunciado una primera retirada en 2016, pero luego regresó al equipo nacional. Ese regreso terminó dando paso a los títulos más importantes de su carrera con Argentina, entre ellos la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

El recuerdo de los títulos y una carrera histórica

La prensa internacional también repasó los números que acompañan la despedida. Messi deja la selección como máximo goleador y como el jugador con más partidos disputados con la camiseta argentina, con 207 encuentros y 125 goles según los registros internacionales difundidos tras su anuncio.

A esos registros se suman los principales títulos obtenidos con el equipo: el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de la medalla de oro olímpica y otros logros en las categorías juveniles.

El recorrido también estuvo marcado por momentos de frustración. Antes de convertirse en campeón del mundo, Messi atravesó derrotas en finales y períodos en los que fue cuestionado por no conseguir con Argentina los mismos éxitos que había alcanzado a nivel de clubes.

El mensaje que eligió para despedirse

Más allá de las estadísticas, uno de los aspectos que más atención recibió fue el tono de la carta. Messi agradeció a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares y a los hinchas que lo acompañaron durante su carrera.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el futbolista, en referencia a la nueva generación que continuará el camino de la selección.

También dejó una frase que resume el vínculo que construyó con la camiseta argentina: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

El anuncio marca así el cierre de una etapa que comenzó hace más de 20 años y que atravesó derrotas, cuestionamientos y títulos. Para la prensa internacional, la salida del capitán argentino representa mucho más que el retiro de un futbolista: es el final de una presencia que durante dos décadas ocupó un lugar central en el fútbol mundial.