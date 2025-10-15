La impresionante atajada del "Dibu" Martínez ante Puerto Rico: evitó un golazo de 60 metros







El arquero de la Selección argentina fue exigido de manera sorpresiva en el encuentro ante Puerto Rico y respondió de gran manera, levantando a todo el estadio.

A pesar de la goleada, el arquero tuvo su momento de gloria en el partido. Reuters

En la goleada de la Selección argentina por 6-0 ante Puerto Rico, Emiliano "Dibu" Martínez dijo presente con una atajada espectacular. El arquero del seleccionado demostró estar atento en todo momento en una acción muy particular que se dio en el comienzo del encuentro.

Cuando el encuentro aún iba 0-0, Lionel Messi dio mal un pase y perdió la pelota en campo contrario. Para sorpresa de todos, el puertorriqueño Giovanni Calderón sacó un disparo espectacular desde atrás del círculo central, alrededor de unos 60 metros.

La impresionante atajada del Dibu Martínez Por potencia y precisión, sin dudas iba a ser un golazo de Puerto Rico, pero "Dibu" Martínez tuvo una reacción fantástica y despejó la pelota con sus manos sobre la línea.

Lo que pudo haber sido el gol del año, para el Dibu Martínez sólo fue un ejercicio de práctica.

Argentina está brillando #beINSPORTS #Argentina #DibuMartinez pic.twitter.com/RKoSQJkzfv — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 15, 2025

De esta manera, el arquero argentino pudo mantener otra vez su valla invicta. En total, "Dibu" tiene 40 y va por el récord de 47 de Sergio Romero.