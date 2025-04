¿Cuánto duraron los entrenadores de Boca en la gestión de Riquelme?

Sebastián Battaglia (60,8% efectividad)

En total, dirigió 57 partidos, en los cuales obtuvo 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas. Si bien conquistó dos títulos, el exmediocampista no llegó al año en su cargo. Fueron poco más de 11 meses lo que duró su ciclo como entrenador del "Xeneize".

Su etapa terminó tras la eliminación en octavos de la Libertadores por penales ante Corinthians y una queja por falta de refuerzos en la conferencia posterior. El famoso despido en la estación de servicio.

Hugo Ibarra (62% efectividad)

El exlateral derecho dirigió un total de 36 partidos, en los cuales consiguió 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas. En total logró dos títulos: el Campeonato 2022 y la Supercopa 2023.

A fines de octubre 2022 perdió en semifinales de la Copa Argentina con Patronato, mientras que en noviembre y enero 2023 cayó en dos finales ante Racing. Su ciclo tuvo una duración de casi nueve meses.

Jorge Almirón (49,6% efectividad)

En total, dirigió 43 partidos, en los cuales obtuvo 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Si bien no cosechó ningún título, llegó a la final de la Copa Libertadores, en donde cayó 2-1 en manos de Fluminense en Brasil.

Su ciclo finalizó precisamente tras esa final con su renuncia, asi que no llegó a cumplir ocho meses como DT de Boca.

Diego Martínez (55,5% efectividad)

En total, dirigió 45 partidos al mando de Boca, en los cuales cosechó 20 victorias, 15 empates y 10 derrotas. No consiguió ningún título.

Tras perder el Superclásico en la Bombonera contra los suplentes de River, presentó la renuncia tras nueve meses en el cargo.

Fernando Gago (63,3% efectividad)

En total, dirigió 30 partidos, en los que logró 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas. No sólo no logró títulos, sino que quedó marcado por perder el repechaje Fase 2, ante Alianza Lima de Perú en la Bombonera, y quedar eliminado de la Copa Libertadores (y no poder disputar ni la Sudamericana).

La dura caída ante River, no por el resultado sino por el nivel de juego, determinó que Riquelme tomara la decisión de despedirlo. Su ciclo duró seis meses y medio.

Mariano Herrón (interino)

Su primer interinato le duró tres partidos, los que antecedieron a la llegada de Jorge Almirón. Luego, volvió a hacerse cargo cuando el DT dejó su lugar al regresar de la derrota por la final de la Copa Libertadores.

Y por último, tuvo un tercer interinato en octubre de 2024, cuando se hizo cargo del equipo tras la renuncia de Diego Martínez.

En total como DT, Herrón dirigió ocho partidos segmentados en tres interinatos, en los cuales obtuvo 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Volverá a ser el entrenador interino ahora, tras el despido de Gago.