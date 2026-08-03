El Tottenham llegó a un acuerdo con el Inter de Milán por el Cuti Romero + Agregar ámbito en









El defensor argentino saldrá de Inglaterra en este mercado de pases y solo resta que lleguen a un acuerdo con su contrato. Además, compartiría equipo con un jugador de la selección.

El Cuti Romero, defensor de la Selección argentina, se va del Tottenham e irá a jugar al Inter de Milán.

Cristian Romero es el jugador a vender por la directiva del Tottenham en este mercado de verano europeo, luego de que el defensor haya confirmado en reiteradas ocasiones que necesitaba un cambio de aire después de lo que fue la temporada pasada, en la que casi se van al descenso. Además, fue muy criticado por los hinchas por volver a la Argentina para hacer la rehabilitación de su lesión en la rodilla derecha.

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Con varias ofertas sobre la mesa, entre ellas la del Barcelona y la del Atlético Madrid, el Inter de Milán es el favorito para llevarse al capitán de los Spurs. Según confirman en Italia, el Nerazzurri llegó a un acuerdo para comprarlo por 40 millones de euros y solo resta cerrar las negociaciones con el contrato del defensor de la Selección argentina.

El Cuti Romero y Lionel Messi después del partido contra Egipto en el Mundial 2026. @Argentina Además, esta decisión también tiene un gran peso porque su compañero en la Albiceleste Lautaro Martínez juega en el Inter desde 2018 y la adaptación a la ciudad será aún más fácil. Cabe recalcar que Romero ya jugó en Italia entre 2018 y 2021: desde Belgrano se fue a la Juventus, equipo que lo cedió al Genoa y posteriormente lo vendió al Atalanta por 17 millones, hasta que en 2021 el Tottenham se hizo de su ficha.

Qué busca el Inter con el Cuti Romero El Inter se está reforzando de la mejor manera para ir en busca de la Champions League y volver a jugar una final, después de lo que fue su derrota 1 a 0 contra el Manchester City en 2023 y que lo mismo haya ocurrido en 2025 cuando el PSG los goleó 5 a 0.

Sacando el fichaje del argentino, el conjunto italiano tendrá que vender a un defensor para que pueda entrar el finalista del Mundial 2026. El principal apuntado es Benjamin Pavard, jugador que ganó el Puskas en 2018 por su tanto contra la Albiceleste, quien tendría las horas contadas y una vuelta a Francia no la ve con malos ojos.

El Cuti Romero se va del Tottenham. Además, en las últimas horas se oficializó el fichaje de John Stones. Defensor que llegó en condición de libre desde el Manchester City, con la curiosidad de que jugó la final de Champions en 2023 de mediocampista central para permitir que Rodri pueda llegar al área y el español fue el que finalmente marcó el gol de la victoria. Con el cierre de su etapa en el Tottenham, Cuti Romero deja un registro de 13 goles en 156 partidos y el título de la Europa League 2025. Uno de los factores determinantes para que el equipo de Lombardía concretara su compra fue la imponente presencia y contundencia del defensor en las finales. Tanto el trofeo logrado con los Spurs como sus éxitos con la Selección argentina resultaron vitales para que la directiva italiana tomara la decisión final.