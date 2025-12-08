De cara al 2026, los jugadores que se irán de Boca tras una nueva eliminación + Seguir en









La dirigencia de Boca meterá mano en el plantel de cara a la próxima temporada y varios jugadores se irán de la institución.

Tras la derrota de local y eliminación ante Racing del Torneo Clausura, donde era el máximo candidato, se terminó un 2025 negro para Boca. De cara al próximo año, se avecina una limpieza profunda del plantel actual, con la salida de varios jugadores.

Cristian Lema y Frank Fabra serán los primeros en irse a fin de año, ya que finalizarán sus contratos. Otro caso será Ignacio Miramón, cuyo préstamo con el Lille de Francia termina.

Otro de los que termina contrato es Javier García, amigo de Juan Román Riquelme, pero aún no se sabe si el arquero de 39 años renovará su vínculo o no.

Luego hay una lista de jugadores cuyo ciclo parece estar terminado en Boca, pero habrá que buscarles una salida y negociarlos. Ellos son Luis Advíncula, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson.

En cuanto al caso de Edinson Cavani, dependerá de su voluntad: el uruguayo tiene una cláusula en su contrato para ejecutar una renovación inmediata si así lo pretende. Podría decidir tomarse una revancha en la Copa Libertadores del 2026 o cerrar su ciclo este 31 de diciembre. Recordemos que el uruguayo es el segundo jugador mejor pago del plantel.

