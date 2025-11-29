De cuánto es el millonario premio que se llevó Flamengo por ganar la Libertadores

El equipo carioca venció 1-0 a Palmeiras en Lima y se aseguró la cifra récord anunciada por Conmebol para esta edición, en una de las ediciones que más dinero repartió en la historia del torneo.

El triunfo con gol de Danilo a los 21 minutos del ST le permitió al Mengão embolsar la recompensa más alta que otorgó el certamen desde su creación.

Flamengo volvió a subirse al trono continental. Con la victoria por 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, gracias al gol de Danilo en el segundo tiempo, el conjunto carioca no solo sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas: también accedió al premio económico más elevado en la historia reciente de la Copa Libertadores.

La Conmebol había confirmado días antes de la final que el campeón de la edición 2025 recibiría un incremento respecto a 2024. “ Queremos un fútbol sudamericano fuerte, diferente, que cambie y que sea el mejor fútbol del mundo ”, expresó el presidente Alejandro Domínguez al anunciar la suba.

El premio de u$s24.000.000 corresponde únicamente al título, pero Flamengo sumó mucho más a lo largo del torneo. La Libertadores 2025 estableció un esquema de pagos que incluye montos fijos por avanzar de ronda y un bonus por partido ganado en fase de grupos:

Semifinales: u$s2.300.000

Finalista: u$s7.000.000

Campeón: u$s24.000.000

Entre todos estos conceptos, Flamengo acumuló una cifra muy superior al monto del título, consolidándose como uno de los equipos que más dinero recaudó en una sola edición.

En total, la Conmebol repartirá u$s80.132.000 en premios durante el torneo, un récord histórico.

Una final que valió oro

La consagración llegó tras un duelo cerrado ante Palmeiras, que tuvo varias ocasiones para empatarlo en el tramo final. Sin embargo, Flamengo mostró oficio para sostener el resultado y sumó otra estrella internacional a su historia, que ya contaba con tres títulos de Libertadores.

Con esta nueva consagración, el Mengão vuelve a posicionarse entre los clubes más laureados del continente, en una tabla histórica que lideran Independiente (7), Boca (6) y Peñarol (5).