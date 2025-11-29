El Inter Miami de Lionel Messi busca la final de la MLS: horario, transmisión y formaciones del partido contra New York City FC + Seguir en









El conjunto de Javier Mascherano será local en la finald e la Conferencia Este. El astro argentino sueña con quedarse con la liga estadounidense.

Messi quiere disputar la final de la MLS. @InterMiamiCF

El Inter Miami de Lionel Messi afrontará este sábado un desafío decisivo en su ambición de pelear por el título de la MLS. En un Chase Stadium que se prepara para recibir un marco multitudinario, el conjunto dirigido por Javier Mascherano recibirá a New York City FC por la final de la Conferencia Este.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El duelo comenzará a las 20 y podrá verse a través de Apple TV. El ganador avanzará a la definición por el campeonato, donde enfrentará al vencedor de la final del Oeste entre San Diego y Vancouver Whitecaps.

El presente de Inter Miami con Lionel Messi en modo figura absoluta Las Garzas llegan a esta instancia con un envión sólido: cerraron la temporada regular en el tercer lugar, con 65 puntos, y en los playoffs eliminaron primero a Nashville en la serie al mejor de tres, con un Messi determinante, y después superaron con autoridad a Cincinnati para meterse en la final de conferencia.

La actualidad del capitán argentino es notable. Fue máximo goleador, mejor jugador de la temporada y acumula seis goles y cuatro asistencias solo en esta etapa final. Además, mantiene un registro favorable ante NYCFC, al que enfrentó en tres oportunidades: una victoria y dos empates, con dos goles y tres asistencias.

de paul messi inter miami El Inter de Miami de va por un triunfo en la final de la Conferencia Este. @InterMiamiCF El equipo de Florida también carga una temporada extenuante, marcada por su participación en el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado por PSG en octavos de final, y la caída en la definición de la Leagues Cup ante Seattle Sounders.

El New York City FC con fuerte presencia argentina El conjunto neoyorquino terminó la fase regular en el quinto puesto, con 56 unidades, y cuenta con varias figuras argentinas: Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda. Para alcanzar la final de conferencia dejó atrás a Charlotte y a Philadelphia Union, dos rivales exigentes que no pudieron frenar su avance. Formaciones probables Inter Miami Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano. New York City FC Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O’Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen. Cómo ver el partido: TV, streaming y horario La transmisión estará disponible exclusivamente en Apple TV, plataforma que ofrece todos los encuentros de la MLS. El servicio tiene un costo mensual de $8400 y el partido comenzará a las 20 horas.