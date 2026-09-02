Mauro Icardi no acepta bajarse el sueldo, sigue libre e integra una lista junto a otras estrellas del fútbol + Agregar ámbito en









El presente del delantero rosarino es bastante complicado, ya que, tras irse libre de Turquía, las pocas ofertas que recibió no alcanzan sus intereses. Conocé los detalles.

Mauro Icardi no acepta bajarse el sueldo, sigue libre e integra una lista junto a otras estrellas del fútbol Instagram de Mauro Icardi

Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera deportiva: sigue siendo jugador libre en septiembre. A pesar de que las temporadas de todas las ligas de Europa ya comenzaron, el jugador argentino no tiene club. Y lo curioso es que se mantiene firme en su postura económica, algo que no colabora con la situación.

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Icardi se desvinculó del Galatasaray cuando los turcos no quisieron mantenerle el contrato anual de 10 millones de euros; el delantero no aceptó que le rebajaran el sueldo a la mitad.

Desde ese momento y hasta ahora, Icardi recibió propuestas que no cubrían sus expectativas deportivas y económicas. La que más lo hizo pensar fue una de Lazio, ya que la posibilidad de volver a vivir en Italia -estuvo ocho años y medio entre Sampdoria e Inter- cumplía con una de sus prioridades.

Por el momento no surgen otras alternativas para Icardi, más allá de trascendidos de Elche y San Pablo. Con 33 años, a lo largo de su carrera, entre Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain y Galatasaray, convirtió 250 goles en 478 partidos.

La lista de jugadores que son agentes libres en este mercado de pases internacional está repleta de jugadores que supieron brillar mucho y destacarse en años pasados. El principal nombre que la integra es el de Karim Benzema, Balón de Oro en 2022, que se desvinculó del Al-Hilal de Arabia Saudita.

La lista de jugadores libres de renombre en el mercado de pases: Mauro Icardi (Galatasaray)

Karim Benzema (Al-Hilal)

Raheem Sterling (Feyenoord)

Jadon Sancho (Manchester United)

Renato Sanches (Panathinaikos/PSG)

Paul Pogba (Monaco)

Philippe Coutinho (Vasco da Gama)

Riyad Mahrez (Al-Ahli)

David Alaba (Real Madrid)

Marcelo Brozovic (Al-Nassr)

Wilfried Zaha (Galatasaray)

Raphael Guerreiro (Bayern Munich)

Anthony Martial (Monterrey)

Oleksandr Zinchenko (Ajax)

Ives Bissouma (Tottenham)

Ismael Bennacer (Milan)

Tyrrel Malacia (Manchester United)

Tanguy Ndombele (Niza).