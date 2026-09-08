De la cancha a los 1.000 millones de dólares: cómo David Beckham construyó su imperio financiero

El dueño de Inter Miami tenía un gran talento dentro de los campos de juego, pero donde mostró su mejor nivel fue en el mundo de los negocios.

El astro inglés amasó una fortuna con sus inversiones, superando por mucho todo lo que ganó con el fútbol.

David Beckham hizo del fútbol mucho más que una carrera. Después de jugar en algunos de los clubes más grandes del mundo, el inglés convirtió su nombre, sus negocios y sus inversiones en una fortuna estimada en u$s1.000 millones.

Becks empezó con contratos publicitarios mientras todavía jugaba y, con los años, pasó a tener participaciones en empresas, proyectos propios e Inter Miami , donde consiguió llevar a estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergi Busquets.

Cuando David Beckham dejó el Real Madrid para jugar en Los Angeles Galaxy en 2007, muchos miraron la decisión como un paso atrás en lo deportivo. La MLS estaba lejos del peso que tiene hoy y Estados Unidos todavía no era un destino habitual para una figura de ese nivel.

Beckham demostró que su pegada no era tan buena como su visión para hacer negocios.

El inglés firmó por cinco años y u$s6,5 millones por temporada , aunque el dato que terminó cambiando su historia estaba en otra parte. Consiguió una cláusula que le permitía comprar una futura franquicia de la liga por u$s25 millones una vez retirado , cuando las sumas que debían abonar otros empresarios superaban por mucho a esa.

Después vinieron años bastante menos glamorosos: proyectos de estadio que se cayeron, terrenos descartados para llevar adelante la obra y pérdidas que para 2016 ya rondaban los u$s39 millones.

Beckham encontró en los hermanos Jorge y José Mas a los socios que terminaron de empujar el proyecto. El gran salto llegó en 2023, cuando Lionel Messi aceptó jugar en Miami y cambió por completo la dimensión del equipo.

Los ingresos anuales pasaron de menos de u$s70 millones a más de u$s250 millones, impulsados por las entradas, los sponsors y las giras. Inter Miami está valuado en cerca de u$s1.400 millones y el 26% que conserva Becks supera los u$s300 millones.

Authentic Brands Group: la venta estratégica de su marca personal

David Beckham llevaba años ganando dinero con Adidas, Vodafone, Gillette, Armani y otras marcas cuando decidió tomar mayor control sobre su propio nombre. En 2019 pagó cerca de u$s50 millones para quedarse con la participación que todavía tenía Simon Fuller, su representante durante buena parte de su carrera.

El negocio ya generaba alrededor de u$s66 millones anuales cuando apareció Authentic Brands Group. La empresa compró el 55% de la marca Beckham por u$s250 millones y le entregó además acciones de la compañía.

El ex Manchester United conservó el 45% restante y siguió interviniendo en las decisiones vinculadas con su imagen. Authentic, que estaba valuada en unos u$s13.000 millones cuando se cerró el acuerdo, más tarde pasó a rondar los u$s20.000 millones. La marca del Spice Boy también siguió creciendo y llegó a generar alrededor de u$s100 millones en 2025.

Diversificación de inversiones: Netflix, suplementos y startups

David Beckham llevó parte de su historia al streaming con Studio 99, su propia productora. La serie documental de Netflix sobre su carrera superó los 30 millones de espectadores, ganó un Emmy y le reportó alrededor de u$s21 millones.

Con la productora también firmó un acuerdo que le da a la N Roja prioridad sobre nuevos documentales y otros proyectos de la productora. A eso se suman inversiones en startups, negocios inmobiliarios en Florida y Beeup, una marca de snacks para niños.

En el rubro de la salud, Becks se asoció con Prenetics para crear IM8. La marca de suplementos registró ingresos por u$s60 millones y apunta a alcanzar los u$s200 millones.