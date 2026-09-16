Facundo Colidio se pierde el partido contra Boca: qué dice el reglamento de la Conmebol + Agregar ámbito en









El exdelantero de River no podrá disputar la llave de semifinal de la Copa Sudamericana ante el Xeneize por una normativa del ente regulador.

El reglamento de la Conmebol le impedirá a Facundo Colidio estar presente en las semifinales ante Boca. Instagram Facundo Colidio

Boca consiguió el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Sao Paulo. El combinado dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó 2-1 en el global al Tricolor y ahora se enfrentará a Vasco da Gama en busca del boleto al partido más importante del certamen. Este duelo podría haber sido el reencuentro del Xeneize con Facundo Colidio, pero el exjugador de River no será parte de la nómina del Gigante da Colina.

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Luego de su paso por el Millonario, el futbolista formado en las divisiones inferiores de Boca se sumó como flamante refuerzo de Vasco da Gama, firmando contrato hasta diciembre de 2029. Sin embargo, a pesar de encontrarse en pleno estado físico, el atacante no podrá sumar minutos en ninguno de los compromisos ante el club de la Ribera por una normativa del ente regulador.

Instagram River Plate Por qué Colidio no podrá jugar contra Boca La imposibilidad del delantero de 26 años para disputar la llave de semifinal ante Boca radica en la lista de buena fe de la fase final de la Copa Sudamericana. El reglamento de la Conmebol determina explícitamente que un futbolista no puede ser inscrito en la etapa decisiva (playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final) por más de un equipo en la misma edición.

En ese sentido, al haber integrado la nómina de River en el inicio de la instancia de eliminación directa, Colidio queda imposibilitado para sumar minutos con Vasco da Gama en lo que resta del certamen internacional.

Además, cuando la institución de Rio de Janeiro intentó anotar al ex Tigre antes del cruce de octavos de final frente a Olimpia de Paraguay, la documentación requerida no llegó dentro de los plazos fijados por la Conmebol. A pesar de que River lo eliminó de su lista luego de la venta, la regulación impide un segundo registro en la fase final.

Cabe resaltar que la normativa sí establece excepciones para los futbolistas que hayan participado en instancias anteriores con otra camiseta. Un ejemplo es el de Santiago Sosa, quien disputó las etapas previas con Racing y ahora está habilitado para enfrentarse ante Boca. Esto se debe a que la institución de Avellaneda quedó eliminada antes del inicio formal de la fase final, Sosa no llegó a figurar en ninguna lista de buena fe para los cruces de eliminación directa. Esta condición técnica le permitió ser inscripto sin inconvenientes reglamentarios. Boca - Vasco da Gama por Copa Sudamericana: día, hora y cómo verlo en vivo Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena ya tiene definido el rival para la semifinal, pero aún resta conocer el día y horario de la llave. Como Boca llegó a la Sudamericana a través del repechaje de la Libertadores, será Vasco da Gama quien defina como local. Conmebol tiene programado el duelo de ida para la semana del 13 de octubre, mientras que la vuelta se disputará en la semana del 20. Además, el equipo de Río de Janeiro no podrá ejercer la localía en su habitual estadio, São Januário, debido a que no cuenta con la capacidad exigida por Conmebol para la instancia de semifinal. Por eso, el duelo de vuelta se llevará a cabo en el estadio Maracaná o en el Nilton Santos.

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