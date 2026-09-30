Alerta en la Fórmula 1: la FIA activó el protocolo por calor para el GP de Bahréin y la lluvia amenaza la carrera

Los pilotos deberán utilizar chalecos refrigerantes o sumar lastre a sus monoplazas ante temperaturas extremas y una elevada humedad.

La FIA declaró una situación de riesgo por calor para el Gran Premio de Bahrein en Malasia de la Fórmula 1 este fin de semana, luego de que los pronósticos anticiparan un índice superior a los 31°C en Sepang. La medida obligará a los pilotos a utilizar chalecos refrigerantes o incorporar medio kilo de lastre .

"De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento de F1 de la FIA, y tras haber recibido una previsión del Servicio Meteorológico Oficial que indica que el índice de calor superará los 31.0°C en algún momento del evento, se declara una situación de riesgo por calor", anunció la FIA este miércoles.

La decisión adquiere especial relevancia por las condiciones que suelen registrarse en Sepang , donde las altas temperaturas se combinan con niveles de humedad que pueden superar el 80% . A ese escenario se suma otro factor que podría modificar la actividad en pista durante el fin de semana: la amenaza constante de lluvias y tormentas .

El sistema fue implementado en 2025 como respuesta a lo ocurrido en el Gran Premio de Qatar de 2023 , una carrera marcada por las elevadas temperaturas y las duras consecuencias físicas que sufrieron los pilotos. Incluso se registraron desmayos después de la competencia .

A partir de esas experiencias, los monoplazas incorporaron un pequeño depósito con líquido frío , conectado mediante tubos a un chaleco que utilizan los pilotos durante la actividad en pista. El objetivo es reducir el impacto que las condiciones extremas pueden generar dentro del habitáculo.

Quienes no utilicen el sistema deberán sumar 0,5 kilos de lastre al monoplaza. X

Sin embargo, el uso del chaleco refrigerante no es obligatorio. Aquellos corredores que decidan prescindir del sistema deberán compensar la diferencia de peso mediante la incorporación de 0,5 kilos de lastre en sus autos.

El protocolo ya fue activado en otras pruebas del calendario de Fórmula 1, entre ellas el Gran Premio de Italia disputado a comienzos de septiembre. En Malasia, no obstante, el desafío será mayor por la combinación entre calor, humedad elevada y posibles precipitaciones.

La lluvia también amenaza el fin de semana en Sepang

Las condiciones meteorológicas en Sepang suelen ser variables, y las lluvias ya estuvieron presentes durante buena parte de la semana previa al Gran Premio. Los pronósticos anticipan que el viernes podría ser la jornada más afectada por las precipitaciones, con posibilidades de alterar la actividad prevista en pista.

Para el sábado, en cambio, el riesgo de lluvia sería menor. La incertidumbre volverá a crecer el domingo, cuando se dispute la carrera, debido a la posibilidad de tormentas en la zona del circuito.

De todas formas, existe la chance de que las precipitaciones más intensas lleguen cuando el Gran Premio ya haya finalizado. Así, además de afrontar el calor y la humedad, equipos y pilotos deberán permanecer atentos a un clima cambiante que podría convertirse en otro factor determinante durante el fin de semana.