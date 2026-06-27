De no creer: cuánto vale el plantel de Jordania en el Mundial 2026 y cuáles son sus principales figuras

Los jordanos, uno de los planteles más baratos de la Copa del Mundo, se despide del torneo.

El Mundial 2026 empieza a despedir a un gran número de selecciones de la competencia antes del inicio de los 16vos de final. Entre los equipos que se marcharán de Estados Unidos, México y Canadá aparece Jordania, combinado derrotado en sus primeros dos compromisos.

Los Nashama cayeron ante Austria y Argelia, por lo que el choque contra Argentina marcará el cierre de su aventura en la Copa del Mundo. En un cruce plagado de condimentos, el foco de atención está puesto sin dudas en la enorme brecha económica entre ambos planteles, con una cotización sumamente humilde para los asiáticos .

ordania fue una de las selecciones que debutaron en la Copa del Mundo en esta edición.

Para entender la hazaña de Jordania en los últimos años, con su primera clasificación a un Mundial y el subcampeonato en la Copa Asiática, es necesario mirar el trabajo y no el valor del plantel . Su cotización actual resulta incluso menor a la de muchas selecciones marginadas de la gran cita del fútbol.

Actualmente, la cotización de los 26 convocados jordanos apenas llega a los u$s22 millones. Gran parte de esa cifra se sostiene gracias al valor de mercado de Mousa Al-Tamari, figura del Montpellier de Francia, tasado en u$s10.8 millones, casi la mitad de todo el plantel. El segundo futbolista más caro es Yazan Al-Arab, defensor del FC Seoul de Corea del Sur, con una ficha de u$s1.8 millones.

Para dimensionar aún más la diferencia con Argentina, Nicolás González es suplente en la Albiceleste y su valoración está estimada en u$s25 millones. El delantero supera por sí solo la cotización de toda la plantilla de los Nashama.

Jordania 2 Cuenta de X: @JordanFA El duelo ante Argentina marcará la despedida en este Mundial 2026. Cuenta de X: @JordanFA

Las principales figuras del plantel jordano

La estrella indiscutida de Jordania es su capitán, el talentoso Mousa Al-Tamari, conocido en sus tierras como el "Messi Jordano". Brilla en Francia, donde se desempeña como extremo derecho al igual que la Pulga, y sus gambetas en espacios reducidos junto a su buena potencia de remate con la zurda son las principales armas del equipo.

Pero si hay que confiarle los goles a alguien, ese es sin lugar a dudas Ali Olwan. El centrodelantero del Al-Sailiya SC de Qatar se destaca por su potencia física y puede jugar tanto entre los centrales como tirado a los costados de la cancha.

Defensivamente, su pilar es Yazan Al-Arab, el segundo jugador más valioso del plantel. El zaguero del FC Seoul tiene un buen juego aéreo y mucha firmeza en el uno contra uno. En este Mundial 2026, fue uno de los más destacados pese a la derrota, ya que demostró condiciones para la élite del fútbol.

Como todo plantel, también cuenta con una promesa que ilusiona de cara al futuro. Se trata de Odeh Al-Fakhouri, la joyita de 20 años que se desempeña como extremo izquierdo en el Pyramids FC de Egipto. Se ganó un lugar en la lista por la lesión de Ibrahim Sabra y se convirtió en una opción para el entrenador en medio de la competencia.

Jordania vs Argentina: día, horario y posibles formaciones

Los Al-Nashama se despiden de la Copa del Mundo este sábado 26 de junio ante Argentina en Dallas a partir de las 23:00. A pesar de no tener chances de llegar a los 16vos de final, Jamal Sellami no se guardará nada para medirse ante los campeones.

Jordania pone lo mejor que tiene en cancha y el posible once sería con Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha; Musa Al-Taamari, Mahmoud Al Mardi y Ali Olwan.

Argentina sí hará una rotación total, y lo único que debe definir Lionel Scaloni es si le dará descanso a su arquero titular y a Lionel Messi. Salvo alguna baja de último momento, el equipo podría ser con Juan Musso o Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Messi o Nicolás Paz y Julián Álvarez.