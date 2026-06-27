La emotiva despedida de Jordania del Mundial 2026 que fue viral en las redes sociales

Pese a que su estreno en la Copa del Mundo no les permitió llegar más lejos, los Nashama tuvieron un gesto celebrado por todos.

Para muchos, el Mundial 2026 comenzará realmente con las rondas de eliminación directa en los 16vos de final. Sin embargo, para otros seleccionados la máxima cita del fútbol terminará en la última jornada de la fase de grupos. Así se despedirán del certamen, decididos a dejar la mejor imagen posible en el cierre de su participación.

Jordania cayó en el debut ante Austria y perdió en la segunda fecha frente a Argelia. De este modo, llegó sin chances de clasificar como mejor tercero y se despedirá del Mundial frente a Argentina. Sin embargo, después de quedar fuera de la competencia, el conjunto asiático tuvo un gesto que conmovió a todos.

El estreno ante los europeos no arrancó de la mejor forma. Pese al empate transitorio de Ali Olwan que ilusionó a los Nashama, los austríacos reaccionaron con dos tantos más y sellaron un resultado adverso que complicó el panorama en la primera jornada del Grupo J.

Después llegó el choque contra Argelia, un rival golpeado tras caer ante Argentina. Jordania se puso en ventaja de forma temprana y estuvo cerca de ampliar el marcador. Pero los Zorros del Desierto reaccionaron a tiempo , encontraron la igualdad y terminaron llevándose la victoria en un duelo sumamente parejo.

La derrota sepultó el sueño de avanzar en el Mundial 2026 y convertirse en una de las revelaciones del certamen. Por el criterio de desempate del torneo, al haber caído ante sus rivales directos, el equipo ya no tiene chances matemáticas de alcanzar la tercera posición. Sin embargo, lejos de retirarse con la cabeza gacha, los jordanos protagonizaron un notable gesto de grandeza con el que dieron la vuelta al planeta.

Jordania 3 Cuenta de X: @JordanFA Los Nashama llegaron con mucha ilusión al Mundial, pero no pudieron avanzar de ronda. Cuenta de X: @JordanFA

El gesto que dio la vuelta al mundo

Quedar en el camino en una Copa del Mundo genera una profunda tristeza, especialmente cuando se llega con la ilusión de dar el gran golpe. A pesar del dolor por la eliminación, los jordanos optaron por despedirse de una manera sumamente cálida para homenajear a la sede encargada de albergar el cierre de su participación.

La delegación dejó el vestuario en condiciones impecables y preparó un regalo especial para los miembros de la organización. El obsequio incluyó llaveros, cajas con dulces tradicionales de su país y una carta de agradecimiento que hizo emocionar a todos.

"Gracias por hacer de la primera experiencia de Jordania en una Copa del Mundo algo verdaderamente inolvidable", destacaba el mensaje de los debutantes. En el texto resaltaron la enorme hospitalidad recibida en cada estadio y en su propia concentración, un búnker donde también repartieron obsequios entre los trabajadores del día a día.

Quizás Jordania no fue la gran sorpresa del torneo ni superó las expectativas futbolísticas iniciales, pero el plantel dio una verdadera lección de humildad a todo el planeta. Lejos de adoptar el rol de víctimas ante rivales de mayor jerarquía, los asiáticos se despidieron con gratitud hacia los encargados de hacer de su debut una experiencia fantástica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2069420296663187922&partner=&hide_thread=false Ultimate respect.



This is how @FIFAWorldCup debutants Jordan left their changing room after their match against Algeria pic.twitter.com/CrvZeF02w2 — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

El partido despedida ante Argentina: horario y posibles formaciones

Si bien el resultado no cambiará su destino en el torneo, los Nashama saben que las miradas del planeta se posarán en su última presentación. Para cerrar su aventura en Estados Unidos, México y Canadá, se medirán nada menos que contra los actuales campeones del mundo.

Argentina y Jordania se enfrentarán en Dallas este sábado 27 de junio a las 23:00, en un escenario ideal para concluir esta participación histórica. El entrenador Jamal Sellami no quiere marcharse a casa con las manos vacías. Por este motivo, apostará por sus mejores nombres para medirse ante la Albiceleste.

De no mediar ningún inconveniente físico, la alineación titular está confirmada. El equipo saldrá a la cancha con Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Mohannad Abu Taha; Musa Al-Taamari, Mahmoud Al Mardi y Ali Olwan.