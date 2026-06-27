Mehdi Taremi explotó contra la FIFA tras el empate con Egipto: "Han hecho todo lo posible para eliminarnos"

El capitán de Irán denunció que su selección compite en desventaja por las restricciones migratorias en Estados Unidos y aseguró que el máximo organismo del fútbol incumplió una promesa realizada durante el Mundial 2026.

El capitán de Irán alzó la voz, a la espera de ver si clasifican a 16vos.

Mehdi Taremi lanzó una dura crítica contra la FIFA y la organización del Mundial 2026 luego del empate 1-1 entre Irán y Egipto . El capitán iraní denunció que su selección disputa el torneo en condiciones de desventaja por los inconvenientes migratorios que enfrenta desde el inicio de la competencia y afirmó que el equipo siente que "los quieren afuera".

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El empate de este sábado dejó a Irán en el tercer puesto del Grupo G con tres puntos . Ahora deberá esperar para conocer si consigue un lugar en los 16avos de final como uno de los mejores terceros, aunque el resultado deportivo quedó opacado por las declaraciones de su principal figura.

Según explicó Taremi, la delegación iraní no puede permanecer en EEUU entre un partido y otro dado el conflicto existente entre ambas naciones. Así, el seleccionado debe regresar a México y volver a atravesar controles migratorios cada vez que ingresa al país para disputar un encuentro.

"Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar. Ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana", sostuvo.

El delantero también cuestionó a la FIFA por no haber resuelto la situación y aseguró que las condiciones de competencia no son las mismas para todos los seleccionados.

"Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos competir en estas condiciones. No es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es", expresó.

Además, recordó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní luego del debut ante Nueva Zelanda y prometió una solución que, según denunció, nunca se concretó.

SaveClip.App_722562637_18601454320056175_2134323649044730710_n El encuentro entre Taremi y Gianni Infantino. @mehditaremiofficial9

"¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad la FIFA no hizo nada", afirmó.

Consultado sobre si considera que la organización busca la eliminación de Irán, Taremi respondió sin rodeos: "Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Desde nuestra perspectiva, sí, creo que nos quieren afuera".

Egipto avanzó a 16avos y podría ser rival de la Selección argentina

En el plano deportivo, el empate entre Irán y Egipto 1 a 1 aseguró la clasificación del equipo africano a los 16avos de final. El conjunto de Mo Salah terminó segundo con cinco puntos, la misma cantidad que Bélgica, aunque quedó por detrás por diferencia de gol.

El equipo egipcio estuvo cerca de perder la clasificación sobre el cierre del partido, cuando Irán marcó el que hubiera sido el 2-1. Sin embargo, el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico tras la revisión del VAR.

Irán finalizó tercero en la zona y, aunque todavía aguarda la confirmación oficial, quedó bien posicionado para avanzar a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.

Con este resultado, Egipto se clasificó a los 16avos de final y, según cómo se complete el cuadro del torneo, podría convertirse en rival de la Selección argentina en los octavos de final.