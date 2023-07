De Paul, en la mira de Mourinho para reforzar a la Roma

Amigo de Lionel Messi y pieza fundamental de la Selección argentina que también integra Dybala, la presencia de "La Joya" podría facilitar su regreso a la Liga de Italia con la Roma.

También el deseo de Mourinho, que pidió a los dirigentes expresamente sondear al club "colchonero" no sólo por el pase de De Paul, sino del delantero español Álvaro Morata, ex Juventus en el que además está interesado Milan.

El técnico portugués no lo admitió públicamente, pues hoy incluso afirmó de cara al inicio de la pretemporada con el plantel de la Roma que "no espero nada de este mercado de pases".

"Estoy listo para comenzar una nueva temporada y feliz de hacerlo porque soy un hombre que trabaja, no que descansa", comentó el "Special One".

El plantel de la Roma comenzará el lunes en Trigoria su preparación para el campeonato que se pondrá en marcha el 19 de agosto y en el que recibirá a Salernitana en el Estadio Olímpico un día después (sin Mourinho en el banco porque debe purgar dos fechas de suspensión del pasado torneo).

"No me sorprendió", dijo el portugués respecto de su sanción, antes de agregar con su típico tono irónico: "No está mal, porque en agosto no deberé soportar por un par de partidos este calor en el banco y los veré tranquilo con aire acondicionado".

El conjunto capitalino, que supo ser campeón del Calcio en el año 2000 con Gabriel Batistuta como figura, estrenará casaca, la "Mágica", que tiene un estilo retro (con reminiscencias de aquella que lució en los '90) y que causó furor entre los hinchas provocando un récord de ventas a pocos días de su lanzamiento.

Respeto de Dybala, Mourinho dijo "no estar al tanto de nada en relación con su contrato, aunque obviamente hablo con Paulo y con el resto de mis jugadores".

También, aunque no lo admitió públicamente, lo hizo con Morata, aunque por el momento sus charlas con el delantero español no parecen haber surtido efecto.