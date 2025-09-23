El excompañero de Lionel Messi que superó el cáncer y tuvo que desmentir su propia muerte

Logró ganar todo en el fútbol con Messi como compañero y tuvo que desmentir su muerte tras los falsos rumores iniciados en redes sociales.

El fútbol tiene muchas historias de superación , pero pocas como las que se ha vivido en el Barcelona con un ex compañero de Lionel Messi. Este jugador tuvo una feroz batalla contra el cáncer fuera de las canchas, e incluso después de superarla tuvo que también luchar contra la desinformación.

Eric Abidal es recordado como un lateral izquierdo aguerrido, no tan al tono del Barsa de Pep Guardiola que se lucía por su gran y exquisito juego colectivo, pero fundamental para hacer el trabajo sucio sobre la banda izquierda. Su enfermedad fue foco durante mucho tiempo, pero también lo perjudicó aún habiendo superado la misma.

Ganador nato, fue una pieza fundamental del Barcelona de Pep Guardiola que tenía como máxima figura a Lionel Messi. Cosechó 16 títulos con el conjunto español, pese a que en 2011 le detectaron un tumor hepático que lo obligó a parar la pelota y dedicarse a su salud. Se sometió a un trasplante de hígado y logró volver a jugar. Eso sí, fue difícil volver al altísimo ritmo competitivo de los gigantes de Europa y se notó el tiempo fuera de las canchas.

Recordado con cariño por muchos por su vida como luchador, el hecho de haber estado enfermo lo puso en una situación particular. En redes empezó a circular el rumor de que había fallecido, pero el mismo se encargó de aclarar que esto no era para nada cierto.

“Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia y todo está bien. El respeto es clave. Hay una familia y mis hijos detrás. Para ser claros, estoy bien, estoy vivo y saludable. Gracias por su apoyo y su mensaje de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa”, escribió en sus redes. Hoy, Abidal es director deportivo del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, club que supo tener como DT a Diego Armando Maradona.

La tensa relación del francés con Lionel Messi

Dentro de la cancha formaron una buena sociedad cada vez que la Pulga se tiró a la banda izquierda, aunque con Dani Alves, ubicado en la otra punta de la defensa, era con quién mejor se entendía el argentino. Pero con el francés la relación llegó a ponerse muy tensa, debido al nuevo rol que ocupaba en el conjunto blaugrana.

Fue director deportivo del Barcelona desde 2018 por decisión de Josep Maria Bartomeu. Estuvo dos temporadas allí en ese rol y, para su desgracia, fue el principal apuntado por una de las decisiones más cuestionables de la historia del fútbol: la salida del astro rosarino de la institución.

Para colmo, tuvo dichos que hicieron quedar a Messi como el malo de la película en un club que fallaba en todas las áreas. El cruce fue fuerte y, al día de hoy, se rumorea que el argentino no le dejó pasar algo muy importante: el hecho de que lo haya acusado de ser el responsable de la salida del entonces DT del Culé, Ernesto Valverde.