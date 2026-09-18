SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de septiembre 2026 - 18:31

Los grandes avances del Autódromo Gálvez para la vuelta de la Fórmula 1 al país: nuevas tribunas, accesos y obras clave ya toman forma

El circuito argentino está siendo renovado para traer a la máxima categoría del automovilismo lo más rápido posible y se dio a conocer un gran avance en el proyecto.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó los grandes avances en el Autódromo Gálvez, en busca de volver a la Fórmula 1.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó los grandes avances en el Autódromo Gálvez, en busca de volver a la Fórmula 1.

Ciudad de Buenos Aires

El circuito porteño fue reestructurado y conforme pasan los días los avances son muy notorios. Mientras continúan los trabajos en boxes, garajes y pista, comenzaron a calibrar las nuevas obras para transformar accesos, perímetros y sectores destinados al público.

Informate más
La vista del Autódromo Gálvez desde arriba.

La vista del Autódromo Gálvez desde arriba.

Para poder llevar esto a cabo y convertirlo en una pista mundial, tuvieron que construir una nueva horquilla la cual ocupa el espacio de una tribuna antigua y del kartódromo. Esta curva, es una de las fases principales más avanzadas, e incluso el trazado ya luce su configuración final.

Además, también se está desarrollando la construcción de un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que permitirá la vinculación entre la Avenida Roca con el Paddock y ayudará con la circulación interna del predio. Por otro lado, los nuevos boxes y garajes ya están en la recta final, en busca de adaptar al circuito a las exigencias operativas de las competiciones nacionales e internacionales.

Franco Colapinto, el punto clave para que la Fórmula 1 vuelva al país.

Franco Colapinto, el punto clave para que la Fórmula 1 vuelva al país.

Fabián Turnes, secretario de Deportes, habló respecto a la remodelación del Gálvez: “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1. Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte”, aseguró en un comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad.

Si bien las carreras de autos son las principales atracciones, cabe recalcar que el MotoGP volverá a Buenos Aires después de más de 27 años. La máxima categoría del motociclismo se desarrollaba en el país pero la fecha se corría en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, por lo que este movimiento también les va a servir a los fanáticos de la disciplina.

Nuevos detalles de la obra

Además de la reconstrucción del circuito, también se puso prioridad en la comodidad de la gente. Habrán dos puntos nuevos de acceso: uno sobre la Avenida 27 de Febrero y el otro por Avenida Roca al 5900, que contarán con muros de ladrillo macizo, estructuras metálicas numeradas, pórticos de señalización y nuevos portones.

El plan de obra del Autódromo Gálvez.

El plan de obra del Autódromo Gálvez.

Respecto a las tribunas, se están haciendo construcciones de cinco gradas de hormigón para ampliar la capacidad, estudios estructurales, pintura integral, limpieza y reinstalación o reemplazo de butacas deterioradas. Además, se sumarán nuevas rampas, escaleras, descansos y barandas.

Te puede interesar

Otras noticias