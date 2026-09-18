Los grandes avances del Autódromo Gálvez para la vuelta de la Fórmula 1 al país: nuevas tribunas, accesos y obras clave ya toman forma + Agregar ámbito en









El circuito argentino está siendo renovado para traer a la máxima categoría del automovilismo lo más rápido posible y se dio a conocer un gran avance en el proyecto.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó los grandes avances en el Autódromo Gálvez, en busca de volver a la Fórmula 1. Ciudad de Buenos Aires

La gran renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez está cada vez más avanzada. En busca de volver a entrar en el calendario de la Fórmula 1 en los próximos años, el proyecto ya está realizado a un 60%, según confirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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El circuito porteño fue reestructurado y conforme pasan los días los avances son muy notorios. Mientras continúan los trabajos en boxes, garajes y pista, comenzaron a calibrar las nuevas obras para transformar accesos, perímetros y sectores destinados al público.

La vista del Autódromo Gálvez desde arriba. Ciudad de Buenos Aires. Para poder llevar esto a cabo y convertirlo en una pista mundial, tuvieron que construir una nueva horquilla la cual ocupa el espacio de una tribuna antigua y del kartódromo. Esta curva, es una de las fases principales más avanzadas, e incluso el trazado ya luce su configuración final.

Además, también se está desarrollando la construcción de un nuevo túnel a la altura de la curva 1, que permitirá la vinculación entre la Avenida Roca con el Paddock y ayudará con la circulación interna del predio. Por otro lado, los nuevos boxes y garajes ya están en la recta final, en busca de adaptar al circuito a las exigencias operativas de las competiciones nacionales e internacionales.

Franco Colapinto, el punto clave para que la Fórmula 1 vuelva al país. Fabián Turnes, secretario de Deportes, habló respecto a la remodelación del Gálvez: “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1. Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte”, aseguró en un comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad.

Si bien las carreras de autos son las principales atracciones, cabe recalcar que el MotoGP volverá a Buenos Aires después de más de 27 años. La máxima categoría del motociclismo se desarrollaba en el país pero la fecha se corría en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, por lo que este movimiento también les va a servir a los fanáticos de la disciplina. Nuevos detalles de la obra Además de la reconstrucción del circuito, también se puso prioridad en la comodidad de la gente. Habrán dos puntos nuevos de acceso: uno sobre la Avenida 27 de Febrero y el otro por Avenida Roca al 5900, que contarán con muros de ladrillo macizo, estructuras metálicas numeradas, pórticos de señalización y nuevos portones. El plan de obra del Autódromo Gálvez. Ciudad de Buenos Aires. Respecto a las tribunas, se están haciendo construcciones de cinco gradas de hormigón para ampliar la capacidad, estudios estructurales, pintura integral, limpieza y reinstalación o reemplazo de butacas deterioradas. Además, se sumarán nuevas rampas, escaleras, descansos y barandas.