¿De qué murió Franz Beckenbauer?

Por si fuera poco, el medio germano Spiegel reveló que el cuadro clínico del "Kaiser" había tenido un deterioro significativo, físico y cognitivo, lo que afectaba tanto su juicio como su memoria, “sin perspectivas de mejoría”.

Finalmente, el pasado 7 de enero falleció por causas naturales y fue encontrado muerto en su cama.

El hermano de Franz, Walter Beckenbauer, había advertido sobre la frágil salud del exdefensor en un documental transmitido recientemente en la televisión local. En sus palabras, “Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”.