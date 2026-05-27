Lionel Scaloni dio más pistas sobre la lista: las dos sorpresas que podrían ir al Mundial 2026

El entrenador sigue a la espera de la evolución física de algunos habituales convocados para definir los 26 nombres que viajarán a Estados Unidos. Ante posibles emergencias, ya tiene alternativas en carpeta.

Lionel Scaloni sigue a la espera de la evolución física de algunos habituales convocados para definir la lista final.

Lionel Scaloni ultima detalles para la presentación de la lista de jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial 2026. Con algunos tocados, el técnico esperará hasta último momento para definir a los 26 que viajarán a la cita que se disputará en EEUU, Canadá y México . Pero a días de cumplirse la fecha límite, crecen las chances de que surjan sorpresas.

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de algunos de los habituales convocados que llegaron al final de temporada con molestias y lesiones, entre ellos Gonzalo Montiel. La preocupación sobre la recuperación y el ritmo futbolístico con el que podrán llegar, obliga al seleccionador a ampliar el abanico de alternativas en caso de tener que realizar un recambio o modificaciones de emergencia.

"Tenemos algún problemita con algún jugador que vamos a resolverlo en estos días. Pero el criterio es el de siempre: el rendimiento de los jugadores e intentar de que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así. Por eso, estamos tomando los recaudos necesarios y esperando hasta el final para tomar la decisión", explicó Scaloni en una entrevista a DSport Radio.

Pese a no mencionar el nombre del lateral derecho de River, Scaloni dejó entrever que sería el caso testigo. Es que, al ser consultados sobre las opciones que están en carpeta para incorporar a la lista, deslizó dos apellidos que se desempeñan en el mismo puesto y que, a todas luces, serían una sorpresa. “Está Agustín Giay, está (Nicolás) Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26… ¿por qué no?” , expresó.

El entrenador también explicó que la decisión se tomaría para evitar contratiempos similares a los sufridos antes de Qatar 2022. “Todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido”, remarcó el DT argentino sobre Giay y Capaldo.

El DT de la campeona defensora no solo se refirió a las opciones en caso de lesiones, sino también en la versatilidad de ambos jugadores. "Aprendí que un Mundial uno tiene en mente una cosa y a medida que van pasando los partidos y avanzas te permite ir cambiando. Por eso la decisión de la lista es importante. Hoy, si todo va bien, vamos a tener jugadores que puedan darnos un poco más de vértigo si necesitamos. Nuestra manera ya la tenemos y no la vamos a cambiar, pero si en algún momento tiene que suceder lo haremos", afirmó.

Además, reafirmó que el equipo va a ir al Mundial de la misma manera que fue a Qatar 2022: "Vamos a dejar la vida, dando todo, respetando nuestra cultura, nuestra tradición y a la gente que se va a gastar lo que sea para alentarnos. El resultado, ya sabemos que el fútbol es traicionero. Pero es mucho mejor irse a casa dejando todo".

scaloni confe El DT argentino ultima detalles para la confección de la lista.

Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para presentar la lista para el Mundial 2026

El 30 de mayo es la fecha tope para que los entrenadores anuncien la nómina final de futbolistas que viajarán para jugar la Copa del Mundo. Es decir, Scaloni comunicará a sus 26 jugadores elegidos antes de este sábado.

Hasta entonces, los entrenadores tienen margen para analizar lesiones, rendimientos y cuestiones físicas que pueden modificar cualquier planificación de un momento a otro.

Prelista de convocados de la Selección argentina

Por el momento, Lionel Scaloni presentó la prelista de convocados, sin muchas sorpresas.

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi (Inter de Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)

¿Quiénes serán los rivales amistosos de Argentina de cara al Mundial de 2026?

El equipo nacional enfrentará a Honduras el próximo 6 de junio en College Station, Texas.

Luego, el 9 de junio, jugará frente a Islandia en Auburn, Alabama. Ambos encuentros servirán como la última puesta a punto antes del inicio de la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.