Denuncia en Rosario Central: investigan presuntos hechos de violencia entre chicos de 12 y 13 años + Seguir en









Una presentación anónima encendió las alarmas por situaciones de abuso, agresiones físicas y hostigamiento dentro de una categoría formativa. Interviene la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe.

Rosario Central está siendo investigado

Una denuncia de carácter anónimo puso bajo la lupa a una categoría infantil de Rosario Central, al advertir sobre un preocupante contexto de violencia entre menores de edad en el ámbito deportivo. La presentación ya fue elevada tanto a la línea 112 como a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, que analiza el caso y evalúa posibles medidas de protección.

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De acuerdo a fuentes cercanas a la situación, los episodios señalados incluirían agresiones físicas, intimidaciones, prácticas de exposición y situaciones de hostigamiento, tanto en espacios presenciales como virtuales. Los hechos habrían tenido lugar en ámbitos vinculados a la actividad deportiva, como vestuarios, traslados y grupos de mensajería.

Un clima de tensión en el grupo El planteo de las familias que impulsaron la denuncia describe un escenario reiterado de conflictos entre chicos de 12 y 13 años, con consecuencias directas en el bienestar de algunos integrantes del plantel. Según trascendió, varios menores habrían manifestado temor e incomodidad, lo que incluso impactó en su continuidad dentro de la actividad.

Otro de los aspectos señalados apunta a una supuesta falta de intervención oportuna por parte de adultos responsables ante situaciones que, según sostienen, ya eran conocidas previamente. En los últimos días, el conflicto escaló tras un enfrentamiento entre familias que requirió la intervención policial, lo que terminó de visibilizar la problemática.

Hinchada Rosario Central.jpg Las formativas de Rosario Central, en la mira. X

Hasta el momento, desde el club no hubo una comunicación oficial detallando acciones concretas. Como medida preventiva, Rosario Central dispuso la suspensión de las actividades de la categoría 2013 involucrada, aunque sin precisar públicamente los motivos. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que, por ahora, no se registró una denuncia formal en Fiscalía. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento de los organismos de protección de la niñez, con especial resguardo de la identidad de los menores involucrados.