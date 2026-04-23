Locura en la Copa Argentina: un hincha tomó la cámara en pleno partido y se filmó en vivo

El hecho ocurrió durante el duelo entre Gimnasia La Plata y Acassuso, generando sorpresa en plena transmisión televisiva.

El hincha que protagonizó el insólito momento en la Copa

Un episodio tan inesperado como tenso se vivió durante un partido de la Copa Argentina , cuando un hincha irrumpió en la transmisión oficial y se adueñó de la cámara principal por unos segundos. El hecho ocurrió en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros , mientras se disputaba el cruce entre el conjunto platense y Acassuso .

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La situación se dio en pleno primer tiempo y quedó registrada en vivo por la señal de TyC Sports, generando desconcierto tanto en el público como en quienes seguían el encuentro por televisión.

A los 36 minutos del primer tiempo, cuando Franco Torres conducía la pelota en la mitad de la cancha, la imagen comenzó a perder estabilidad. En cuestión de segundos, la cámara dejó de enfocar el campo de juego, se movió de manera errática y terminó apuntando al rostro de un hincha que se estaba filmando a sí mismo.

Durante ese lapso, el relator Julián Bricco continuó con el relato como si nada hubiera ocurrido, mientras el comentarista acompañaba la transmisión sin interrumpir el desarrollo. Desde la dirección del canal, rápidamente se tomó la decisión de cambiar a una cámara alternativa ubicada a ras del campo para mantener el seguimiento del partido.

Tras unos segundos de desconcierto, la señal volvió a la normalidad una vez que el camarógrafo recuperó el control del equipo.

Más allá del episodio, el partido continuó con normalidad y terminó con una clara victoria de Gimnasia La Plata por 3-0, con goles de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final.

El curioso momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con humor ante una escena que reflejó, una vez más, lo impredecible del fútbol argentino.