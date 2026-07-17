En la previa a la final, Donald Trump saludó al Chiqui Tapia y elogió a Lionel Messi + Agregar ámbito en









El líder republicano y el presidente de la AFA protagonizaron un momento de alto valor simbólico, previo a una serie de halagos hacia el capitán argentino.

Trump saludó al presidente de la AFA, en medio de una foto protocolar entre dirigentes del fútbol global.

Entre risas y dirigentes de la primer plana del fútbol mundial, como Giani Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (CONMEBOL): así fue el saludo individual que buscó Donald Trump con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. A dos días de la final del Mundial 2026, el líder republicano evitó las preguntas sobre su preferencia en la definición y llenó de elogios a Lionel Messi.

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En su discurso, el presidente estadounidense le dedicó unas palabras al capitán de la selección argentina: “Vi ese pase de Messi, y aunque no sé tanto como la gente de aquí, sí sé algo de fútbol… Messi estaba bien marcado, y de repente, se encontró a la derecha con mucho tiempo. Le pegó. Estuvo a milímetros de ser perfecto, y ahí terminó el partido. Fue brillante".

Luego, Trump recordó el partido inaugural de la Argentina contra Argelia: "Consiguió el triplete, algo muy raro en este deporte". En el evento realizado en la Trump Tower de Nueva York, el mandatario incluso le preguntó a Tapia si la Selección argentina estaba "para repetir" el campeonato mundial. r

Lionel Scaloni palpitó la final ante España: "Jugaremos a lo Argentina" El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en el Javits Center de Nueva York, a dos días de la final del Mundial 2026 ante España. El técnico evitó dar pistas sobre la formación, reconoció que algunos jugadores arrastran molestias y aseguró que el equipo mantendrá su identidad en el MetLife Stadium.

Scaloni encabezó una nueva conferencia de prensa. “Hay jugadores que no llegaron o que no están al 100%. Veremos cómo están para después definir qué equipo sacamos el domingo”, explicó Scaloni, quien habló tras la conferencia realizada por Emiliano Martínez. La delegación argentina llegó el jueves por la noche a Nueva Jersey y este viernes realizó una práctica breve antes de la conferencia. Según explicó el entrenador, el cronograma establecido por la FIFA alteró la planificación del cuerpo técnico.

“Hoy nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, pero por la conferencia y todo esto tuvimos que hacer un entrenamiento un poco extraño y rápido. Casi no pudimos probar nada”, señaló. De todas maneras, anticipó cuál será la postura del equipo en la definición: “Jugaremos a lo Argentina, haciendo nuestro trabajo, pero también pensando en las cosas buenas que tiene el rival”.