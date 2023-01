Explota Francia: el presidente de la Federación de Fútbol minimizó a Zidane y despertó la crítica

Y agregó: “Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘hola señor, no se preocupe, busque otro club porque acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”. ¿Hubo más? Sí: “(Zidane) Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie. Siempre se puede perder algún partido, pero llevo diez años con él, no ha habido muchos problemas”.

Por si fuera poco, Le Graët, de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por la posible llegada de Zizou a la Selección de Brasil: ”Me sorprendería que se fuera allí. Pero puede hacer lo que quiera, no me importa. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps. No tengo a nadie que salvar, puede ir donde quiera, a un club, tendrá muchos que lo quieran en Europa, algún gran club”.

Para no ser menos, la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra salió en defensa de Zidane y le demandó al dirigente que se disculpara públicamente. “Fue una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso sobre Zidane”, relató la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Zidane, tras finalizar su segundo ciclo en Real Madrid, rechazó varias propuestas para volver a dirigir. La más reciente fue un ofrecimiento de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (United States Soccer Federation) para dirigir a la selección de ese país, tras el reciente alejamiento del DT Gregg Berhalter, denunciado por un caso de violencia familiar, detalla La Nación.