Nuevo movimiento dentro del Partido Justicialista: Ricardo Quintela se reunió con intendentes bonaerenses + Agregar ámbito en









El gobernador riojano mantuvo un encuentro con 12 representantes de la Liga de los Intendentes, en la búsqueda de constituir una "alternativa nacional de cara al 2027".

Quintela junto a intendentes bonaerenses, en la Quinta de San Vicente.

Los movimientos de cara a las elecciones 2027 cada vez son más y más explícitos. Esa es la principal explicación de la reunión que mantuvo este viernes el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con doce intendentes de la provincia de Buenos Aires, cada vez más activos en el armado electoral y con pretenciones puestas en la Casa de Gobierno de La Plata.

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El encuentro ocurrió en el Museo Quinta 17 de Octubre ubicado en el partido de San Vicente y, según informaron desde los municipios, tuvo como objetivo "el fortalecimiento del federalismo, el análisis de la situación económica en las provincias, y el impacto de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las familias". En segundo plano continúa construyéndose los respaldos para las candidaturas 2027 a nivel federal, ya que a nivel local los protagonistas transitan una actualidad diferente: Quintela no puede reelegir y los intendentes pujan por una reforma de la Constitución doméstica que les habilite a un nuevo periodo.

El encuentro ocurre en simultáneo a una serie de encuentros a escala federal que realiza tanto la Liga de Intendentes como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El mandatario estuvo esta semana en Misiones junto con su par, Hugo Passalacqua, y programó una visita a la ciudad rionegrina de General Roca, en donde no se reuniría con el gobernador Alberto Weretilneck sino que daría un acto con el respaldo de la filial local de la CGT.

Por su parte, los intendentes ya hicieron públicos encuentros recientes con Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans y el propio Kicillof. De la reunión con Quintela, participaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Kicillof junto a Passalacqua, esta semana en Misiones. Cumbre de Sergio Massa con intendentes del PJ Entre picada y asado frente al río, más de cinco horas le dedicó Sergio Massa a la liga de intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires anoche en San Fernando. El encuentro en el Club de la Marina comenzó a las 20:00 y, cena mediante, se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada de hoy. El jefe del Frente Renovador no descartó ser candidato a presidente y también habilitó a los jefes comunales del PJ a la carrera para la gobernación bonaerense, pero priorizó, una vez más, la unidad para competir contra Javier Milei.

Massa venía del homenaje por el octavo aniversario del fallecimiento de José Manuel de la Sota, el histórico exgobernador y dirigente del peronismo cordobés que fue su socio político. Ese evento se convirtió en una muestra del principio de unidad en el peronismo donde se mostraron juntos desde Carlos Bianco, ministro de gobierno de Axel Kicillof, hasta Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, el santiagueño Gerardo Zamora, Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz y Juan Manuel Olmos, entre otros. Ya entrada la noche, en San Fernando, el ex candidato presidencial recibió a la Liga de Intendentes. A la espera de lo que ocurra en el Congreso con la posible eliminación, o suspensión de las PASO, Massa activó territorialmente la estructura del Frente Renovador con un encuentro regional el sábado pasado en La Rioja, y diversas acciones en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El titular del FR también cuenta con el apoyo por ahora tácito del cristinismo, espacio que sondea además distintas opciones -incluido el santiagueño Zamora o el sanjuanino Sergio Uñac- para ofrecer una alternativa propia en 2027. Los intendentes también juegan su partido. En la mesa del Club de la Marina plantearon la discusión por las reelecciones indefinidas en los municipios. Mientras Axel Kicillof parece mas propenso habilitar ese debate en la Legislatura, Massa les reiteró que no va a cambiar su opinión sobre el rechazo a esa iniciativa de os jefes comunales para poder seguir en sus cargos el próximo año. Incluso les advirtió sobre el riego de una judicialización de ese tema en la Corte Suprema.