La Selección argentina le ganó a México en el descuento y se metió a octavos de final del Mundial Sub-20 femenino + Agregar ámbito en









Luego de un duro partido contra la Tricolor, la Albiceleste pudo sacar el encuentro adelante y avanzó a la siguiente instancia por segunda vez en su historia.

La emoción de la Selección argentina femenina sub-20, tras pasar a los octavos de final del Mundial 2026. AFA

La Selección argentina femenina sub-20 se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 en Polonia luego de ganarle por 3 a 2 a México, este viernes en la última fecha de la fase de grupos. Para la Albiceleste marcaron Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado, mientras que para la “Tri” Deiry Ramírez hizo un doblete.

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A su vez, las dirigidas por Christian Meloni ya conocen que día jugarán la próxima instancia, aunque no tienen confirmado a su rival: lo harán el miércoles 16 de septiembre a las 10 (horario Argentina), y los posibles rivales saldrán del Grupo C, compuesto por Francia (con 4 puntos), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1).

La Selección argentina femenina sub-20: Priscila Siben; Julia Vinhas, Luisana Araya, Camila Ochoa; Carolina Ceniza, Agustina Maldonado, Brisa Jara, Alma Velasco Heim, Julieta Aguilar, Mercedes Diz y Annika Paz. AFA La gran victoria de Argentina El enfrentamiento para las de Meloni comenzó con un condimento especial: necesitaban, como mínimo, conseguir un empate para clasificarse a los octavos y, por un momento, casi no lo logran. Antes de llegar a esta tercera fecha, en su historial tenían una victoria, 8 a 0 contra Benín, y una derrota, en el partido inaugural contra Polonia en el que cayeron por 3 a 0.

Una vez en el encuentro definitorio, las de celeste y blanco comenzaron con el pie derecho gracias al gol de cabeza de Anikka Paz. La jugadora del Inter de Milán aprovechó el gran centro de Camila Ochoa y con un gran frentazo puso la pelota junto al palo derecho de la arquera mexicana.

¡ARGENTINA SE PUSO EN VENTAJA!



Paz, con un gran cabezazo dentro del área, puso el 1-0 ante México.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/TN0f0UBQ5R — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026 A pesar del buen comienzo, “Las Adelitas” se fortalecieron con el gol recibido e hicieron lo mismo para igualar el encuentro: Deiry Ramírez le pegó desde fuera del área y clavó la pelota al ángulo superior izquierdo de Priscila Siben.

A tan solo 4 minutos de que terminara el primer tiempo Ramírez volvió a aparecer para poner en ventaja a la Selección mexicana. Alice Soto en una especie de rechazo puso la pelota dentro del área albiceleste y la delantera de Tigres, con un frentazo, puso el 2 a 1 momentáneo. El segundo tiempo fue celeste y blanco Luego del tropezón de la primera parte, la Selección argentina se activó en los minutos finales y consiguieron dar vuelta el resultado. A los 78 minutos apareció Alma Velasco para igualar el cotejo. Después de un tiro libre que rebotó en la barrera, la del Levante capturó el rebote y, con un potente remate al ángulo izquierdo, puso el 2 a 2. ¡QUÉ MANERA DE EMPATARLO!



Velasco ejecutó un tiro libre y aprovechó el rebote para marcar un golazo y poner el 2-2 de Argentina ante México.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/PtBkD7Pnii — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026 Ya cuando todo parecía consumado, María Delgado aprovechó un grave error entre la defensora y la arquera mexicana para poner el 3 a 2, y asegurar el pasaje a los octavos de final del Mundial 2026 de Polonia. ¡ARGENTINA LO GANÓ SOBRE EL FINAL!



Delgado aprovechó una mala salida de Vázquez y firmó la remontada ante México.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/P8aMNsPk2y — DSPORTS (@DSports) September 11, 2026 Con este resultado, las Albicelestes femeninas sub-20 lograron igualar el mejor resultado para la categoría: los octavos de final en el Mundial de 2024 en Colombia, donde posteriormente quedaron eliminadas a manos de Alemania. En esta ocasión intentarán avanzar a cuartos y quedar en la historia del país.