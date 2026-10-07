Después de la despedida de Messi, así quedó el ranking FIFA

Tras la emotiva última noche de la Pulga con la camiseta argentina en el Monumental, la FIFA publicó la actualización de su clasificación.

Con un gol y dos asistencias ante Benín, el capitán argentino le puso fin a un ciclo histórico de 21 años con la Albiceleste.

El cierre de una nueva ventana internacional dejó las emociones a flor de piel para todos los fanáticos del fútbol. Mientras la atención se centró en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en Buenos Aires, la FIFA oficializó la actualización de su ranking de naciones.

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Pese a que el equipo dirigido por Lionel Scaloni completó una fecha de amistosos con puntaje perfecto y goleadas contundentes, no le alcanzó para desplazar a España , que marcha firme en lo más alto tras su paso por la Nations League.

La noche en el Estadio Monumental ante más de 85 mil personas marcó el fin de una era irrepetible. Tras 21 años y seis títulos, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y las dos Copas América, Lionel Messi vistió por última vez la camiseta número 10 de la Albiceleste.

En el triunfo frente a Benín, la Pulga fue la gran figura de la cancha tras asistir a Nicolás Otamendi en el primer gol y asociarse con Nico Paz para el segundo. Más tarde, decretó el 3-0 definitivo de penal para alcanzar los 126 goles con la camiseta nacional.

El encuentro incluyó homenajes a los 10 minutos de juego, gestos de respeto por parte de los futbolistas rivales y un cierre emotivo con shows de drones y música en vivo para despedir al máximo ídolo.

@Argentina

Cómo quedó el ranking FIFA tras la última actualización

En el plano estadístico, Argentina sumó tres triunfos por goleadas en sus amistosos tras superar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín, alcanzando los 1972.80 puntos que la afianzan en el segundo lugar del ranking.

Sin embargo, España consolidó su liderazgo en la cima con 2011.57 unidades gracias a sus cuatro victorias consecutivas en la Nations League ante Inglaterra, República Checa y Croacia.

Dentro del top 10, la novedad más destacada fue el ascenso de Portugal, que tras ganar sus cuatro partidos de Nations League escaló al quinto puesto para desplazar a Brasil y Marruecos. Por su parte, la Francia de Zinedine Zidane logró mantenerse en el tercer lugar.