Messi pasó la página de la Selección: cuándo vuelve a jugar y qué le espera + Agregar ámbito en









Luego de una noche histórica en el Monumental donde le puso fin a su legendario ciclo con la Albiceleste, el capitán argentino regresa a Estados Unidos para reincorporarse al equipo de Florida. Se viene un exigente fixture de siete partidos decisivos antes de los playoffs y un plan de carrera que se extenderá más allá de los 40 años.

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina y viaja a los Estados Unidos, donde le espera una agenda cargada de partidos con Inter Miami. X

El impacto emocional del último encuentro frente a Benín en un estadio Monumental repleto todavía resuena en el ambiente futbolero. A sus 39 años, Lionel Messi le puso un broche de oro a su fructífero y extenso recorrido con la camiseta de la Selección Argentina: convirtió un gol en la victoria por 3-0 y fue ovacionado antes y después del pitazo final en una velada diseñada a la medida de su legado. Sin embargo, la trayectoria deportiva del astro rosarino no se detiene y ya tiene un nuevo objetivo inmediato en el horizonte.

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Con el ciclo de la Albiceleste oficialmente cerrado tras más de dos décadas, Messi se prepara para regresar a Estados Unidos y ponerse nuevamente a las órdenes de Inter Miami. El equipo viene de tropezar 2-1 ante Columbus Crew el pasado 27 de septiembre -partido en el que el 10 anotó el empate transitorio- y aprovechó el parate por la fecha FIFA para permitir el viaje del astro a Buenos Aires. Ahora, con el rearmado de las competiciones locales, se avecina un tramo crucial de la temporada regular.

Inter Miami se ubica en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este y busca afianzarse en la tabla para encarar con ventaja la fase eliminatoria, donde ostenta la responsabilidad de defender el título de la MLS obtenido el año anterior. El regreso de Messi a las canchas está programado para este mismo sábado 10 de octubre frente a DC United en condición de local, en lo que significará el puntapié inicial de una exigente seguidilla de tres compromisos en tan solo ocho días.

La agenda completa del rosarino hasta la llegada de la instancia decisiva se distribuye de la siguiente forma:

Sábado 10 de octubre: vs. DC United (Local) – 20:30 hs (hora de Argentina).

Miércoles 14 de octubre: vs. New York City FC (Local) – 20:30 hs (hora de Argentina).

Sábado 17 de octubre: vs. Atlanta United (Visitante) – 20:30 hs (hora de Argentina).

Sábado 24 de octubre: vs. New York Red Bulls (Visitante).

Miércoles 28 de octubre: vs. Cincinnati (Local).

Domingo 1 de noviembre: vs. New England Revolution (Visitante).

Sábado 7 de noviembre: vs. Charlotte FC (Local). Este recorrido de siete presentaciones servirá para ajustar el nivel colectivo e individual de cara a los cruces mano a mano en la búsqueda del bicampeonato.

Tras cerrar un ciclo de más de 20 años con la Selección Argtintina, Lionel Messi viaja a los Estados Unidos para seguir jugando en el Inter Miami. Goal Compromiso total con el club estadounidense Más allá de los compromisos inmediatos, la gran incógnita respecto al futuro profesional del rosarino tras abandonar el seleccionado nacional quedó despejada. Durante la transmisión oficial del encuentro entre Argentina y Benín, quedó confirmado que Lionel Messi tiene tomada la decisión de cumplir la totalidad de su contrato con Inter Miami. El vínculo vigente entre el futbolista y la franquicia de Florida se extiende hasta diciembre de 2028. Esto implica que, de no surgir imponderables, el delantero mantendrá la exigencia dentro del ámbito profesional durante las próximas temporadas y continuará vistiendo la camiseta rosa incluso después de haber cumplido los 40 años. De esta manera, el escenario cambia pero la pelota sigue rodando para el capitán: consumada la despedida de la representación nacional, el fútbol norteamericano se consolida como el gran escenario donde Messi escribirá los próximos capítulos de su carrera.

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