El entrenador de la Albiceleste brindó una conferencia de prensa y se mostró sorprendido cuando fue consultado sobre si estaba en sus planes que el jugador del Inter Miami pueda ocupar uno de los roles vacantes en su equipo técnico. Su respuesta sorprendió a todos los presentes.

Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa, en la previa del partido del martes ante Costa Rica, y fue claro cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que Lionel Messi forme parte del cuerpo técnico de la Selección argentina para el Mundial 2030.

Con cara de sorprendido, el pujatense comenzó: "Yo creo que Messi va a seguir jugando más allá de 2030. Ojalá siga hasta que pueda" , dijo en primera instancia. Aun así, completó entre risas: "Aunque si quiere venir a formar parte del cuerpo técnico, tiene las puertas abiertas. Ahora que no está Walter (Samuel), puede venir" .

Más allá de que la frase se dio en tono de broma, la realidad es que el grupo de trabajo sufrió una baja muy dura en los últimos días: Walter Samuel oficializó que comenzará su carrera como entrenador por su cuenta y se apartará de la Albiceleste.

De todos modos, el día de su renovación Scaloni confirmó que no buscan un reemplazo inmediato , por lo que una eventual llegada de Messi recién podría evaluarse a futuro. Incluso, aclaró que en caso de tener la necesidad de sumar a alguien, en primera instancia apuntarían a los técnicos de las juveniles de la Selección, como es el caso de Diego Placente .

La cabeza del nuevo proyecto de la Selección argentina, en la era post Messi, confirmó que Emiliano "Dibu" Martínez será titular este martes a las 20 horas, cuando el árbitro Bruno Arleu dé inicio al encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

"Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones el anterior partido, pero era un riesgo. Estamos para cuidarlo y creíamos que estos días para descansar iban a ser importantes", explicó Scaloni. Además, adelantó que habrán modificaciones en el equipo: "Va a haber cuatro o cinco cambios respecto al último partido", reveló.

El Dibu Martínez con su nueva protección para ser parte de la Selección argentina. @emi_martinez26

Otro de los ejes de la charla fue la derrota por 2 a 1 del sábado pasado en La Bombonera, pero puntualmente por la baja convocatoria en las tribunas: "Creo que la gente está incondicionalmente con la Selección y va a seguir estando. En el partido de septiembre, contra Burkina Faso, el estadio no estuvo lleno, pero es porque se valora en qué gastar. Aun así, tenemos que hacer que este proceso contagie entusiasmo", analizó.

Por otro lado, se mostró muy conforme con la aparición de talentos jóvenes en el fútbol local: "Me parecen perfectas las oportunidades que les están dando los clubes de Primera a los chicos. No es lo mismo jugar 10 partidos e irse a Europa, que jugar más de 50. Los veo muy bien y se nota que el fútbol argentino está creciendo. Celebro eso porque se pueden consolidar acá y los hace todavía mejores futbolistas cuando salen al exterior".

Leonel Flores, Tobías Andrada y Tomás Palacios fueron los últimos jóvenes del fútbol argentino en ser convocados a la Selección, en la fecha FIFA pasada.

Además, dio detalles de la visita de Diego "Cholo" Simeone al Predio Lionel Andrés Messi: "Tenemos en común que todo proceso, cuanto más tiempo te den, es mejor. Hemos tenido la ayuda de que nos respaldan en los momentos de mayor dificultad. Estoy encantado de que venga a charlar, hablamos el mismo idioma futbolístico. Comentamos cosas respecto a los jugadores argentinos que tiene en el Atlético Madrid y fue un placer", reveló.

Por último, palpitó el cruce ante el seleccionado centroamericano por la fecha FIFA: "Es interesante cómo juega Costa Rica. El otro día contra Ecuador hicieron un encuentro muy bueno y, más allá de que sean una novedad en la próxima Copa América, son un rival muy difícil. Estará en nosotros llevar el partido para nuestro lado", concluyó.