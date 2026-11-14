El balance de Lionel Scaloni luego de la derrota con Uruguay: la ausencia de Lionel Messi y la confianza en el recambio

El DT evaluó el rendimiento de la Selección tras el amistoso disputado en la Bombonera y destacó que, a pesar del resultado, el partido "tuvo cosas buenas". Se mostró esperanzado del talento joven y recordó al excapitán.

Sobre los más jóvenes, Scaloni expresó que “necesitan jugar con tranquilidad y ya sabemos que los cracks no están, y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”.

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni compartió su parecer luego de la derrota de la Argentina ante Uruguay , con una serie de frases. En ellas, habló de la ausencia de Lionel Messi , la confianza puesta en los jugadores que dan sus primeros pasos y la importancia de no aflojar en los momentos difíciles.

“ El partido me deja cosas positivas más allá del resultado . A nadie le gusta perder, pero hay cosas positivas. Hubo momentos buenos, sobre todo en el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó, llegó y lo metió a Uruguay casi en un arco", expresó en un primer momento .

También destacó el rendimiento de la Scaloneta en el segundo tiempo, al expresar que le hubiera gustado "esa misma intensidad en la primera parte": "De no temer de ir a buscar al rival arriba. En el segundo ya no tuvimos ese temor ”, analizó.

Por otro lado, se refirió a la baja concurrencia de público en el estadio, y puntualizó en la responsabilidad del equipo: “La gente va a venir a alentar a la Selección. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo (Messi) (...) debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más ”.

Además, enfatizó en la calma de los fanáticos en medio del nuevo ciclo con los primeros pasos de los jugadores más iniciales sin la figura de Messi: “ Hay que tener paciencia porque son chicos jóvenes que nos van a dar . No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro con cosas difíciles", se sinceró.

“A nadie le gusta perder, pero hay cosas positivas", balanceó Scaloni tras la derrota.

Más adelante, remarcó que este tipo de talentos “necesitan jugar con tranquilidad y ya sabemos que los cracks no están, y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”. La Argentina cerrará la fecha FIFA de noviembre el martes 17 de noviembre contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, desde las 20:00 (hora argentina).

Para 2027, la programación oficial de la FIFA contempla un máximo de dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre y dos más del 8 al 16 de noviembre. Ante la expectativa por la Finalissima contra España, en 2028 llegará el primer título oficial con la Copa América.

En la antesala a este compromiso, Scaloni confirmó su continuidad al frente de la Selección hasta 2030: “Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. (...) Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”, explicó el DT de 48 años sobre sus razones de seguir al frente del equipo nacional.

Alineación confirmada: el primer once de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

La Selección argentina se enfrentó este viernes a las 20 horas contra Uruguay, en un amistoso que se disputó en La Bombonera. Con la intención de crear un nuevo plantel competitivo luego de que Lionel Messi cuelgue la camiseta número 10, Lionel Scaloni confirmó la alineación con varias sorpresas.

A pesar de tratarse de un amistoso, tanto el pujatense como Diego Forlán, técnico de la Celeste, aseguraron que saldrían a buscar la victoria y que lo jugarán con la intensidad de un partido por los puntos. Aun así, Scaloni advirtió que, sin desmerecer al rival, aprovecharía la jornada para hacer una gran rotación y probar a los juveniles que no tuvieron tantas chances en encuentros anteriores.