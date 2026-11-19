El presidente de Estudiantes de La Plata fue consultado por el nuevo hombre estrella de la Albiceleste y se desarmó en elogios para el enganche del Como.

Juan Sebastián Verón , exjugador de la Selección argentina y actual presidente de Estudiantes de La Plata , aseguró este jueves que Nico Paz tiene muchas similitudes en sus movimientos con Lionel Messi y Diego Armando Maradona . Aun así, explicó que no quiere compararlo directamente con ellos, sino que prefiere dejarlo hacer su propio camino.

“ A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona ”, señaló la “Brujita” en una entrevista con el medio deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

A pesar de que varios vieron de reojo esta comparación con dos de las máximas figuras en la historia de la Albiceleste, la realidad es que Verón trató de bajarle la espuma para dar a entender qué tipo de cualidades le ve: “ El futuro es suyo , si continúa comportándose como profesional como lo está haciendo”, aseguró.

Una de las principales características por las cuales decidió nombrar a Messi y a Maradona es la cantidad de veces que lo buscan sus compañeros dentro del terreno de juego , tal como lo hacían con los otros dos zurdos.

Sin ir más lejos, desde que terminó el Mundial 2026, ningún jugador de la Selección tiene más goles que él . En los últimos cinco encuentros, el mediocampista del Como de Italia aportó cinco tantos , anotando un doblete en el último amistoso del año ante Costa Rica.

Continuando con el análisis, el exjugador del Inter y Parma admitió que lo cataloga como un líder futbolístico en la cancha, tanto por su lectura de juego como por su capacidad para ocupar los espacios vacíos. Además, trazó un paralelismo con su propio estilo: “Admito que Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado. Libre para buscar el remate, el gol, la asistencia, el pase filtrado”, reveló.

Verón no solo elogió a Nico Paz, sino también a Franco Mastantuono

Tras el cierre de la era Lionel Messi, la Selección atraviesa un serio recambio y Lionel Scaloni confirmó que buscará una nueva conformación del plantel el próximo año para encarar la Copa América 2028 con una base consolidada.

En ese sentido, la camiseta número 10 que dejó vacante “Leo” es un espacio a rellenar. Las dos opciones principales que se manejan por el momento son Paz o Franco Mastantuono, quien ya la portó en la última fecha de Eliminatorias ante la ausencia del astro rosarino. Además, también convirtió un doblete frente a Costa Rica.

Verón y los elogios a Mastantuono.

Verón, no solo se deshizo en elogios hacia el enganche del Como, sino que también analizó al exRiver: “Tiene cualidades notables, gambetea con facilidad, es rápido y posee buena velocidad de ejecución. Pero, en comparación con Nico Paz, está más verde, y es normal porque nació en 2007: tiene tres años menos”, advirtió.

En relación con su presente, Mastantuono debió salir en el último mercado de pases del Real Madrid a préstamo hacia la Fiorentina, luego de no poder asentarse en el primer equipo merengue. Desde su llegada a Florencia, el nacido en Azul ya suma cuatro goles en 13 partidos.

Finalmente, Verón cerró con una reflexión para moderar las expectativas sobre los posibles sucesores de Messi y Maradona: “Somos la tierra de los números 10, y estos dos chicos pueden hacernos soñar despiertos. Siempre que los dejemos crecer en santa paz”, concluyó.