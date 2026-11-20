El legendario golfista estadounidense participará en diciembre del Hero World Challenge, en Bahamas, en lo que será su regreso a la competencia oficial desde julio de 2024. Admirador declarado de Lionel Messi, nunca dudó en ubicar al capitán argentino por encima de Pelé y Maradona.

Tiger Woods volverá a la actividad a principios de diciembre y cuando lo anunció volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi.

Tiger Woods prepara su regreso a los campos de golf después de más de dos años de ausencia. El estadounidense, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, fue incluido como invitado en el Hero World Challenge, torneo que se disputará entre el 3 y el 6 de diciembre en Albany, Bahamas. La noticia marca un nuevo capítulo en la carrera de una figura que atravesó múltiples operaciones, problemas físicos y un último accidente automovilístico que lo alejó de la actividad.

Pero Woods también tiene otra pasión deportiva que lo conecta directamente con Lionel Messi: el fútbol. Y cuando se trata de elegir al mejor jugador de todos los tiempos, el golfista nunca tuvo dudas. Su admiración por el capitán argentino quedó reflejada en distintas declaraciones y encuentros a lo largo de los últimos años.

“Lionel Messi es el mejor jugador de fútbol que he visto en mi vida. Hablan de Pelé o Maradona, pero yo creo que lo que hace Messi con la pelota es estúpido. La lleva pegada al pie y hace que los demás se equivoquen, lo que hace con su pie izquierdo… no sé, parece que los porteros son malos”, expresó.

La definición no fue una declaración aislada. Woods lleva más de una década manifestando su fascinación por el fútbol de elite y, particularmente, por el talento del rosarino. En 2014 ya había demostrado su fanatismo por Messi y la Selección Argentina al firmar una camiseta albiceleste para sortear durante un torneo disputado en el Olivos Golf Club.

Tres años después tuvo la oportunidad de conocer personalmente al futbolista. Durante una pretemporada del Barcelona en Florida, en 2017, Woods coincidió con Messi y Luis Suárez. El golfista compartió aquel encuentro junto a sus hijos en las redes sociales y agradeció la posibilidad de conocer a dos de las grandes figuras del fútbol mundial.

Su admiración también alcanza a Cristiano Ronaldo. En una reflexión realizada años atrás, Woods comparó la influencia de ambos futbolistas con el impacto que tuvo Michael Jordan en la NBA.

Cuando Barcelona relizó una pretemporada en Estados Unidos, Tiger Woods compartió momentos con Lionel Messi y Luis Suárez. Planeta golf

“Lo que Messi y Cristiano Ronaldo están haciendo ahora en el fútbol es fenomenal, pero en dos formas distintas. Son dos formas diferentes de hacerlo. Y tienes a Michael Jordan cuando entró a la liga, él hizo las cosas completamente distintas a cualquier otra persona”, había señalado.

Para Woods, Messi y Ronaldo representan dos maneras revolucionarias de transformar un deporte. Sin embargo, cuando debe elegir a uno por encima del resto, su preferencia por el argentino es contundente. Incluso después del Mundial de Qatar 2022, volvió a destacar la dimensión futbolística del capitán de la Selección Argentina y su capacidad para hacer cosas que parecen imposibles con la pelota.

El regreso de Tiger Woods después de dos años

La vuelta a la competencia será otro de los grandes acontecimientos deportivos de diciembre. Woods, que cumplirá 51 años el próximo mes, no disputa un torneo oficial desde el Abierto Británico de julio de 2024. Su participación en el Hero World Challenge, que él mismo organiza desde el año 2000 junto a su padre, Earl Woods, representa el primer paso de su intento por recuperar continuidad.

El certamen reunirá a 20 jugadores y contará también con la presencia de Scottie Scheffler, número uno del ranking mundial, y Justin Thomas, uno de sus amigos más cercanos dentro del circuito.

Una semana antes del anuncio, el estadounidense había anticipado que se encontraba mejor y que estaba entrenando con intensidad. “Voy a estar en el Hero de todas formas, así que nos vemos allí”, comentó en una entrevista con la radio Sirius XM.

El camino hacia su regreso estuvo marcado por una sucesión de problemas físicos. Woods atravesó múltiples cirugías de espalda y piernas y sufrió en 2021 un grave accidente automovilístico en California que estuvo cerca de provocarle la amputación de su pierna derecha.

Su último episodio ocurrió en marzo de 2026, cuando el vehículo que conducía impactó contra una camioneta con remolque y terminó volcado cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida. Aunque no hubo heridos, el golfista enfrentó consecuencias judiciales y posteriormente anunció que se tomaría un tiempo para someterse a un tratamiento y concentrarse en su recuperación personal y profesional.

En ese contexto, su regreso a Bahamas adquiere una dimensión especial. Woods ganó 15 torneos de Grand Slam y construyó una de las carreras más importantes de la historia del golf, aunque las lesiones condicionaron sus últimas temporadas.

Si su participación en el Hero World Challenge transcurre sin inconvenientes, también podría competir entre el 17 y el 20 de diciembre en el PNC Championship, un torneo de exhibición familiar que disputó en varias oportunidades junto a su hijo Charlie.

Así, diciembre tendrá nuevamente a Tiger Woods en los campos de golf. El regreso de una leyenda que, fuera de su propio deporte, también tiene claro quién ocupa el lugar más alto en la historia del fútbol: Lionel Messi.