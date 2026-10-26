Día negativo para el tenis argentino: Juanma Cerúndolo, Mariano Navone y Tomás Etcheverry, eliminados en primera ronda + Agregar ámbito en









Dos albicelestes compitieron en Suiza, mientras que el otro lo hizo Austria, aunque los tres se fueron de la cancha con resultados negativos. Por otro lado, Francisco Cerúndolo jugará el martes y es el único con vida en un ATP 500.

Mariano Navone, Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo, eliminados de los torneos ATP.

El tenis argentino no tuvo su mejor lunes. Por la mañana, Juan Manuel Cerúndolo (54° del ranking mundial) y Mariano Navone (43°) quedaron eliminados en la primera ronda del ATP 500 de Basilea, mientras que Tomás Etcheverry (29°) corrió la misma suerte en su debut en el certamen de Viena.

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Aún así, las esperanzas todavía no están del todo diluidas debido a que Francisco Cerúndolo (19°) jugará el martes, no antes de las 12.10 horas (Argentina), contra Cameron Norrie (41°) en el ATP 500 de Austria, luego de quedar eliminado en semifinales del abierto de Bruselas frente a Tallon Griekspoor (50°).

Francisco Cerúndolo, en busca de remontar el historial de los argentinos. @Tiempodetenis1 La derrota de Juanma Cerúndolo El menor de los Cerúndolo debutó con el pie izquierdo en Basilea, en un partido en el que tuvo enfrente a Daniel Altmaier (60°), quien se clasificó como lucky loser, y le ganó 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, en dos horas y 40 minutos.

"Juanma" no pudo contra Daniel Altmaier. Si bien el argentino comenzó mejor, el alemán fue mejorando su ritmo con el pasar del partido. Aún así, en el momento clave del segundo set, cuando fueron al tie-break sin que ninguno quebrara un saque, “Juanma” no fue preciso y comenzó su bajada de nivel hacia el último set, en donde Altmaier le rompió el servicio en el séptimo game y con eso se llevó el encuentro.

Navone y una derrota donde no era favorito El nuevejuliense se enfrentó ante Valentin Vacherot (31°), quien lo aplastó en dos sets corridos, aunque llevó el último a un intenso tie-break que se terminó quedando el monegasco en una hora y 59 minutos.

Mariano Navone y una derrota complicada frente a Valentin Vacherot. Durante la primera manga, Vancherot estuvo cerca de quebrar en el cuarto set, pero Navone pudo defenderse de gran manera. Aunque todo lo contrario sucedió en el sexto, en el que pudo hacerse del quiebre después del cuarto break-point. Ya en el segundo set, rompieron el saque una vez por lado y lo llevaron al tie-break, en donde el top 31 se hizo fuerte con un gran 7-4 y partido. Etcheverry, cerca del quiebre pero no alcanzó El platense jugó contra Matteo Berrettini (48°), estuvo muy cerca de quebrarlo en el segundo set para ponerse nuevamente en el partido, aunque la gran defensa del italiano hizo que se quede con el partido en una hora y 23 minutos, por dos sets corridos. Etceverry no pudo ante Matteo Berrettini y se fue en primera ronda. Durante el primer set, que duró tan solo media hora, la única ocasión para romper un servicio la tuvo Berretini, quien la aprovechó en el cuarto game y, con una sólida defensa de su saque, se llevó la manga. Una vez en el segundo, Etcheverry estuvo cerca de quebrar el segundo y cuarto game, pero el italiano defendió los seis break-points que tuvo en contra y se quedó con el encuentro.