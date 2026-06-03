Emiliano "Dibu" Martínez habló sobre su fractura en la mano y generó esperanza: "Llego, llego" + Agregar ámbito en









El arquero trajo calma a los argentinos. Se perderá los dos amistosos previos al Mundial pero se espera que llegue al debut contra Argelia.

Dibu Martínez en la primera práctica de la Selección Argentina en Estados Unidos. @emi_martinez26

Emiliano “Dibu” Martínez trajo calma y confirmó que llegará a defender el arco argentino en el Mundial 2026 a pesar de la fractura sufrida en su mano en la previa de la final de la Europa League con el Aston Villa hace dos semanas.

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“Muy bien. Llego, llego”, respondió el marplatense cuando fue interceptado por un grupo de hinchas cuando se estaba por subir al micro rumbo al entrenamiento este martes.

Dibu había llegado a la concentración de la Selección Argentina con una venda en su mano derecha y el dedo entablillado. Por ahora, está realizando la mayor parte de los ejercicios con los pies, sin usar las manos. A medida que se acerque la fecha del debut, la exigencia de los entrenamientos aumentará.

La recuperación de Dibu Martínez El cuerpo médico de la Albiceleste decidió no operarlo y dejar que el hueso suelde solo. La buena noticia para los argentinos es que está soldando correctamente.

Sin embargo, Martínez no atajará en los amistosos que tiene por delante Argentina frente a Honduras e Islandia. Gerónimo Rulli es quien tiene más chaces de ocupar ese lugar, fue el elegido de Lionel Scaloni para el equipo titular en las prácticas.

Los médicos de la selección apuntan a que este listo para el debut argentino frente a Argelia el 16 de junio, cuando ya habrán transcurrido 37 días desde la lesión. Además, llegaría sin inconvenientes y no tendría que usar un guante especial de cuatro dedos cómo se había especulado. En un posteo realizado por el arquero en su Instagram se lo ve haciendo ejercicios con los pies y con la mano derecha vendada e inmovilizada. “DÍa 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, escribió Dibu. Dibu Martínez 2 Martínez realizando ejercicios diferenciados con los pies por su fractura en el dedo anular de la mano derecha. @emi_martinez26 Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026 Martes, 16 de junio 2026 22:00 (Argentina) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium Lunes, 22 de junio 2026 14:00 (Argentina) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium Sábado, 27 de junio 2026 23:00 (Argentina) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium