Las dudas de Lionel Scaloni en el equipo de Argentina para enfrentar a Cabo Verde por 16avos del Mundial

Cristian "Cuti" Romero, quien se recupera de un golpe en la rodilla, es la principal incógnita del cuerpo técnico. La otra pasa por el 9 titular: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El técnico apostaría por el once de gala para buscar el pase a octavos ante Cabo Verde.

Comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a diagramar el equipo que enfrentará este viernes a las 19hs a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium. La principal duda del cuerpo técnico es Cristian Romero, que continúa su recuperación del golpe sufrido en fase de grupos contra Austria. Los entrenamientos de la semana serán claves para definir si el jugador podrá estar desde el arranque.

Cuti había sufrido un esguince de ligamento lateral en la rodilla derecha mientras jugaba para el Tottenham contra el Sunderland el 12 de abril por la Premier League. Había sido uno de los futbolistas que llegaron tocados a la concentración argentina antes del inicio de la Copa del Mundo, pero se había recuperado a tiempo para el torneo.

La molestia sufrida el pasado lunes fue en la misma pierna que había sufrido aquella lesión , por lo que el cuerpo técnico argentino decidió preservarlo para no sufrir riesgos innecesarios y lo sacó del campo de juego a los 57 minutos de juego. Las imágenes posteriores mostraron al jugador en el banco de suplentes con hielo sobre la zona del dolor.

“ Cuti está bien , no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad ”, afirmó Lionel Scaloni sobre el estado físico del central argentino.

En el partido del sábado ante Jordania el defensor no sumó ningún minuto, pero desde la concentración argentina creen que llegará en condiciones al primer cruce de los playoffs. De no ser así, el jugador será reemplazado por Nicolás Otamendi.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez

La lucha por el por el puesto de centrodelantero: Lautaro o Julián

La pelea entre quién ocupará el puesto de 9 titular no es nueva. Lautaro Martínez y Julián Álvarez alternan el puesto desde hace varios años. El delantero del Atlético de Madrid había llegado a los entrenamientos previos al Mundial con un esguince de tobillo, lo que le permitió al Toro ganar terreno en el equipo titular.

Contra Jordania, el ex Racing anotó su primer gol en una Copa del Mundo (en Qatar solo había marcado en definiciones de penales) y sumó minutos en los dos amistosos contra Honduras e Islandia y en los tres partidos de fase de grupos. Hoy Martínez corre en ventaja para ser titular este viernes, pero la decisión final se tomará después de los entrenamientos de esta semana.

Cómo formará la Selección Argentina contra Cabo Verde

Lionel Messi volvería al equipo titular, por lo que es poco probable que la dupla de ataque vuelva a ser Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Uno de los dos centrodelanteros será el que acompañe al capitán argentino.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.