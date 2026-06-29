Gustavo Alfaro, tras la heroica clasificación de Paraguay en el Mundial 2026: "Sin sufrir no lo podíamos conseguir" + Agregar ámbito en









La Albirroja eliminó a Alemania por penales tras igualar 1-1 en 120 minutos y se metió en los octavos de final del Mundial. Luego de la clasificación, el técnico argentino destacó el esfuerzo de su equipo y aseguró que el sufrimiento formó parte del camino hacia una victoria histórica.

Gustavo Alfaro celebró la victoria guaraní ante Alemania y el pase a octavos de final del Mundial 2026. @Albirroja

Paraguay escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística. La Albirroja dejó en el camino a Alemania tras imponerse 4-3 en la definición por penales, luego del empate 1-1 en los 120 minutos, y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial. Tras la hazaña, el entrenador Gustavo Alfaro habló en la zona mixta y, fiel a su estilo, resumió el espíritu de su equipo con una frase que rápidamente se convirtió en el emblema de la noche: “Sin sufrir no lo podíamos conseguir”.

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El técnico argentino, que llevó a Paraguay a protagonizar uno de los grandes golpes del certamen, sostuvo que el sacrificio fue la clave para alcanzar un objetivo que parecía reservado para pocos.

Consultado por la repercusión que tendrá el triunfo en todo Paraguay, Alfaro destacó el respaldo de los hinchas y el recorrido del plantel para llegar hasta este momento. "Yo creo que la gente sabe el esfuerzo que hicimos y lo que nos costó. Se lo regalamos a toda la gente que sabía que lo podíamos lograr", afirmó.

Con el histórico triunfo consumado, Paraguay ya piensa en los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Suecia y Francia. El encuentro está previsto para el sábado, desde las 18, en Philadelphia.

Paraguay decretó feriado nacional tras eliminar a Alemania del Mundial La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar por penales a Alemania tuvo una inmediata repercusión fuera de la cancha. En medio de la euforia por la hazaña deportiva, el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes 30 de junio en todo el territorio paraguayo.

Luego de una resistencia que derivó en una dramática definición desde los doce pasos, la Albirroja dejó en el camino a una de las máximas potencias del fútbol mundial y escribió una de las páginas más importantes de su historia. El triunfo desató festejos masivos en Asunción y en distintas ciudades del país. Minutos después de consumarse la clasificación, Peña anunció la medida excepcional a través de sus redes sociales y se sumó a la celebración popular con un mensaje que rápidamente se volvió viral. "¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", escribió el mandatario junto a una bandera paraguaya, confirmando que este martes 30 de junio será feriado nacional para celebrar la histórica victoria de la selección.