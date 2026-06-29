La gran sorpresa del Mundial 2026: dónde juegan las figuras de Cabo Verde

Los caboverdianos sorprendieron a todos en su debut en la Copa del Mundo y ahora se medirán ante el vigente campeón.

El Mundial 2026 tendrá en la segunda ronda un duelo con dos realidades completamente distintas. Por un lado, estará Argentina , con la obligación de avanzar para revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Del otro aparecerá Cabo Verde , una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Después de avanzar de ronda sin haber ganado un solo partido, pero dejando en el camino a Uruguay, los africanos quieren dar el batacazo más grande de la competencia. Ante una enorme diferencia de jerarquía con la Albiceleste, sus figuras viven una realidad muy particular.

Cabo Verde se afilió a la FIFA en 1986 y en los últimos 15 años comenzó a cosechar resultados en competencias internacionales. Su nivel competitivo fue creciendo, pero aún está lejos de otras selecciones del continente como Marruecos, Senegal o Costa de Marfil.

Para un país de aproximadamente 500 mil habitantes y una cantidad similar viviendo en el extranjero, el entrenador Bubista apostó por las raíces . De este modo, sumó futbolistas nacionalizados y se dio la particularidad de que solo 12 de los 26 convocados nacieron en sus propias tierras.

Cabo Verde Cuenta de X @fcfcomunica Los futbolistas de Cabo Verde no militan en los equipos o ligas más importantes de Europa. Cuenta de X: @fcfcomunica

En la élite de Europa solo militan dos nombres: Logan Costa, del Villarreal de España y con pasado en las juveniles de Francia, y Sidny Lopes Cabral, lateral derecho del Benfica de Portugal.

La liga lusa, ya sea en clubes de menor relevancia o en el ascenso, es donde se concentra la mayor cantidad de sus futbolistas. Allí se desempeñan Vozinha en Chaves, Stopira en Torreense, Jovane Cabral en el Estrela Amadora, Daylon Livramento en Casa Pia, Telmo Arcanjo en Vitoria de Guimaraes y Yannick Semedo en Farense.

Por su parte, la liga de Turquía es otra de las que aporta más apellidos a la lista. En ese torneo compiten Wagner Pia en Trabzonspor, Nuno da Costa en Basaksehir y Ryan Mendes en el Igdir.

El resto del plantel se reparte en destinos variados como Países Bajos, Estados Unidos, Rusia, Israel o Finlandia, aunque el caso más curioso es el de quien forma parte de la liga de Irlanda.

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El futbolista de Cabo Verde convocado por LinkedIn

La historia es insólita, pero está adaptada a los tiempos modernos que ya atraviesan al fútbol. El protagonista es Roberto Lopes, nacido en Dublín y con un amplio recorrido en el ámbito local, donde defiende la camiseta del Shamrock Rovers en la Premier Division.

Su madre es irlandesa y su padre es de origen caboverdiano. La Federación se contactó con él a través de LinkedIn, algo que en primera instancia el defensor central creyó que era una estafa típica de internet e ignoró por completo. Días más tarde se topó con una grata sorpresa.

Recibió un mensaje más formal, esta vez en inglés, donde le preguntaban si estaba dispuesto a representar a Cabo Verde debido a sus raíces. Al no tener oportunidades en Irlanda, el jugador aceptó la convocatoria y se convirtió en un referente y en uno de los defensores más destacados de este Mundial 2026.

Ahora, de la misma manera que ocurrió ante España y Uruguay, tendrá la oportunidad de medirse contra un campeón del mundo. El partido será el viernes 3 de julio a las 19:00 ante Argentina, los vigentes reyes de la competencia, en la ciudad de Miami y con el claro objetivo de dar el gran golpe del torneo.