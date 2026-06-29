Los memes de la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Matías Galarza Fonda, Orlando Gill y Gustavo Alfaro fueron el foco en redes sociales tras la victoria del la Albiroja por penales.

Los memes de la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial 2026.

Tras la histórica eliminación de Alemania por penales en los 16avos de final ante Paraguay, las redes sociales hicieron de Matías Galarza Fonda el gran protagonista de la noche del Mundial 2026. El mediocampista fue tendencia global y protagonista de miles de memes que lo compararon con Luka Modric.

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El partido terminó 1-1 en los 120 minutos reglamentarios y se definió 4-3 en la tanda desde los doce pasos este lunes en el Estadio Boston. La Albirroja se quedó con una clasificación histórica en uno de los golpes más fuertes del torneo.

Galarza Fonda fue protagonista en los dos momentos más destacados del encuentro. A los 41 minutos del primer tiempo, participó de la jugada que terminó en el gol: combinó con Damián Bobadilla y Miguel Almirón, desbordó por izquierda y envió el centro que Julio Enciso conectó de cabeza para vencer a Manuel Neuer. Luego, en la tanda de penales, convirtió el tercer remate paraguayo, el que puso la serie 3-2 a favor de su equipo. Su rendimiento desató una ola de publicaciones en redes que destacaron su despliegue, lectura de juego y aparición en momentos decisivos.

Otro de los nombres centrales fue el del arquero Orlando Gill, convertido en héroe de la clasificación. El hombre de San Lorenzo atajó dos penales (Havertz y Woltemade) y sostuvo a su equipo durante un partido de altísima exigencia defensiva. Alemania dominó, pero se encontró con una actuación decisiva del arquero paraguayo. Además, el VAR anuló un gol de Jonathan Tah en la prórroga por una infracción previa sobre Gill.

Los mejores memes que dejó la histórica eliminación de Alemania ante Paraguay Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Garnachiismo/status/2071738102276620727&partner=&hide_thread=false Una utopía imposible? llamen a Alfaro. pic.twitter.com/TVBPpXMu9M — Nico Paz me saco de la depresion (@Garnachiismo) June 29, 2026

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