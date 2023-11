"Diego fue entregado": Signorini contundente sobre lo que pasó con Maradona en el Mundial de 1994

maradona.jpg

“A 8 días del comienzo del Mundial veía como el Doctor Ugalde, que era el médico de la Selección, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: ‘Tantas pastillas que le das, yo tengo miedo", comenzó diciendo Dalma Maradona. Y agrega: "Escuchame una cosa, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidoping a todo el equipo? Tomó dos o tres mates, y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: ‘¿Y?’. ‘Dijo que no’, me dice. ‘¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedó”, dijo al final.