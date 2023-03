Diego Maradona: exhibirán en una muestra gratuita algunos de sus tesoros futbolísticos

¿Cómo surgió la idea de esta exhibición? “Me contactó Ezequiel, dueño de la galería de arte, quien había visto mis publicaciones en Instagram sobre los objetos que Diego me había regalado. Así, me propuso hacer una muestra tipo memorabilia de mis objetos y le dije inmediatamente que sí, con la condición de que fuera con entrada libre y gratuita, ya que no quiero lucrar con esta iniciativa”, agregó el productor de TV.

MARADONA MUESTRA 4.jpg

Además de las casacas que usó Maradona durante su paso por Boca, Barcelona, Nápoli y la Selección Argentina, también habrá otros objetos en la muestra: "Voy a exhibir una pelota del Mundial 1986, y otra del Mundial 1994, todo firmado por Diego. También, llevaré el buzo réplica firmado del video de Live is life", indicó Israelit.

Pero además, "tengo varias cosas: un gorro de golf de un viaje en el que lo acompañé a China, un reloj que se hicieron solo 100 copias cuando él jugaba en Italia, fotos firmadas, piezas únicas. Todo es para que la gente mire y se saque fotos y esté un rato recordándolo", concluyó.